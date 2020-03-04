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۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

برد خارج از خانه اولشتین با درخشش موسوی

برد خارج از خانه اولشتین با درخشش موسوی

یاران سید محمد موسوی در تیم اولشتین، در یک دیدار سخت تیم بنجین را شکست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته بیست و دوم لیگ والیبال لهستان (پلاس‌لیگا)،  تیم اولشتین  با درخشش سید محمد موسوی ستاره ایرانی خود که ۱۶ امتیاز کسب کرد، در یک دیدار نزدیک و هیجان‌انگیز با نتیجه سه بر دو (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵، ۱۱ بر ۱۵) برابر میزبانش تیم بنجین به یک برد ارزشمند دست یافت.

سید محمد موسوی که با عملکرد عالی خود در این فصل همچنان بهترین مدافع لیگ لهستان است به عنوان ارزشمندترین بازیکن میدان برگزیده شد. در دیگر بازی این هفته، روز شنبه تیم اسکرا بلخاتوف با حضور میلاد عبادی‌پور که ۵ امتیاز برای تیم خود کسب کرد، برابر تیم زاویِرچه، با نتیجه سه بر یک مغلوب شد.

در جدول رده‌بندی لیگ لهستان، تیم اسکرا بلخاتوف با ۴۸ امتیاز در رتبه چهارم و اولشتین با ۲۸ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی قرار دارد.

کد مطلب 4869751
ساناز سلیمان آبادی

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