پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت ازفعالان اقتصادی در برابرکرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی اطلاعیه ای در پاسخ به سوالات برخی از رسانه‌های گروهی، تلاش گران عرصه تولید، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی اعلام کرد:, وزارت امور اقتصادی در مواجهه با تأثیرات احتمالی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، در راستای مساعدت به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جلوگیری از اختلال در تأمین معاش مردم، پیشنهاداتی را در سه محور مالیاتی، گمرکی و بازار سرمایه و بورس تهیه و ارائه نموده است که هم اکنون برای طی مراحل قانونی در دستور کار مراجع تصمیم گیری ذیربط قرار دارد.

پیشنهادات وزارت اقتصاد در حوزه مالیات شامل مواردی در زمینه تسهیل امور مالیاتی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، قوانین مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد.

در محور گمرکی نیز مواردی در رابطه با تسهیل امور گمرکی مربوط به اقلام مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، موضوعاتی در رابطه با تسهیل امور تشکل‌ها و فعالان اقتصادی در بازار سرمایه و بورس نیز از جمله دیگر پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مواجهه با شیوع ویروس کرونا و در راستای مساعدت به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جلوگیری از اختلال در تأمین معاش مردم بوده است.