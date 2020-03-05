بهروز حصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد استانی مدیریت کرونا ویروس و به منظور کنترل و مقابله با این بیماری، همه آرایشگاه‌های زنانه تعطیل می‌شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به این دستورالعمل که به صورت کتبی به اتاق اصناف مرکز استان ابلاغ شده است همه آرایشگاه‌های زنانه استان البرز ملزوم به تعطیلی هستند و در صورت تخلف از این ابلاغیه با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف استان البرز عنوان کرد: در حال حاضر این تعطیلی تنها شامل آرایشگاه‌های زنانه استان البرز است و تاکنون تصمیمی مبنی بر تعطیلی آرایشگاه‌های مردانه اتخاذ نشده است.

حصاری همچنین گفت: تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه استان البرز تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.