به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: پیرو اطلاعیه‌های قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به پایدار بودن شرایط انتقال بیماری کرونا، تعطیلی تمامی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی سراسر کشور تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

وی با تقدیر از زحمات شبانه روزی جامعه پزشکی کشور و استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به پایداری ویروس کرونا در سطح کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از ملت بزرگ ایران و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در رعایت نکات بهداشتی و عمل به توصیه‌های بهداشتی پیشگیرانه و همچنین همراهی شایسته فعالان و صنوف فرهنگی و هنری، مصوبه تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سینمایی را اعلام داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: نحوه ادامه برنامه‌ها پس از ۲۲ اسفند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا اطلاع‌رسانی خواهد شد.