دولت هند برای جلوگیری از قتل عام مسلمانان اقدام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص جنایت علیه مسلمانان در هند به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ» (حج/۴۰)

کشور هندوستان مهد ادیان و فرق و مذاهب مختلف بوده و یکی از مدعیان دمکراسی در جهان است و همواره تمامی مردم هندوستان در کنار یکدیگر به صورت مسالمت آمیز زندگی کرده‌اند، اما ظاهراً این یک پارچگی و اتحاد به مذاق مستکبران و تفرقه افکنان عالم به ویژه سران جنایتکار آمریکا و استکبار جهانی خوش نیامده و به همین سبب ایجاد تفرقه، کینه و چند دستگی را در میان ملت هندوستان در دستور کار قرار داده‌اند که این بار شاهد صحنه‌های به خاک و خون کشیده شدن و شهادت تعدادی از مسلمانان کشور هند هستیم که با خشونتِ سازماندهی شده علیه مسلمانانِ مظلوم هندی، قلب همه آزادی‌خواهان جهان را به درد می‌آورد.

به طور قطع اقدام به شکنجه، کشتار و هتک حرمت زنان و مردان و کودکان بی‌دفاع مسلمان هندی اقدامی همسو با اهداف و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بی شک این حرکت اتحاد و یک‌پارچگی هندوستان بزرگ را هدف قرار داده و هرگز به سود دولت و ملت هندوستان نخواهد بود.

جای تأسف است که دولت هند با وضع قوانین مبتنی بر تبعیض‌نژادی و سلب حقوق دینی علیه مسلمانان و با دامن زدن به اختلافات، آتش این تفرقه را شعله‌ورتر کرده و پس از سفر رئیس جمهور نژادپرست آمریکا و با چراغ سبز استکبار جهانی بر خلاف قوانین بین المللی، در روزهای گذشته دست برخی از هندوهای افراطی را در کشتار وحشیانه مسلمانان و به آتش کشیدن مساجد و تخریب منازل مسکونی مسلمانان بی دفاع هندی، باز گذاشته و در برابر این جنایات سکوتی مرگبار اختیار کرده است.

بدون شک سکوت همراه با تأیید سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر، گناهی بس عظیم، نابخشودنی و خیانتی آشکار به اصول حیات انسانی است. مراکز علمی آموزشی، حوزه‌های علمیه، سازمان‌های اسلامی، علمای اسلام و کشورهای مسلمان و تمام آزادی خواهان جهان، باید سکوت را بشکنند و جنایات عده‌ای نژادپرست و افراطی را بر ضد مسلمانان مظلوم کشور هند محکوم نمایند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن تأیید اقدامات وزارت امور خارجه ج. ا. ا و با تأکید بر پی‌گیری آن، تهاجم و توحّش قومی و قبیله‌ای عده‌ای نژاد پرستِ بر ضد مسلمانان هند را به شدت محکوم کرده و خواستار اقدامات عاجل دولت هند و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برای توقف و جلوگیری از نسل‌کشی، خشونت‌های نژادپرستانه و قتل عام مسلمانان ستمدیده کشور هندوستان است.