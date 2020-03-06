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۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳

پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات در پی درگذشت شیخ الاسلام

پیام تسلیت رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات در پی درگذشت شیخ الاسلام

ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پیامی درگذشت حسین شیخ الاسلام عضو شورای عالی این سازمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در پیامی درگذشت حسین شیخ الاسلام عضو شورای عالی این سازمان را تسلیت گفت. متن پیام دکتر ابراهیمی به شرح زیر است:
 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت جناب آقای دکتر حسین شیخ الاسلام که سال‌های متمادی در عرصه‌های مختلف از جمله در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منشأ خدمات ارزشمندی در حوزه روابط بین‌الملل بود، موجب تأثر و تأسف گردید.

دکتر شیخ الاسلام به عنوان شخصیتی متعهد، مؤمن و متخصص در مسئولیت‌های مختلف از جمله عضویت در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، سفارت ایران در سوریه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی همراه صدیق انقلاب و رهبری در اعتلای ارزش‌های الهی و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی بود.

اینجانب، مصیبت وارده را به اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سایر همکاران و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده از خداوند متعال، رحمت و غفران واسعه برای وی و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 4871323

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