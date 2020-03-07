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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۵۸

شهردار گیان:

ورودی سراب «گیان» نهاوند مسدود است/مردم مراجعه نکنند

ورودی سراب «گیان» نهاوند مسدود است/مردم مراجعه نکنند

نهاوند - شهردار گیان با اشاره به لزوم پیشگیری از شیوع کرونا گفت: ورودی سراب «گیان» نهاوند تا اطلاع ثانوی مسدود است.

علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم اطلاعیه‌های صادرشده طی روز گذشته و همچنین تذکر عوامل نگهبانی و پلیس مستقر در ورودی سراب گیان تعدادی از گردشگران قصد ورود به محوطه سراب را داشتند که با ورود جدی عوامل حاضر در محل از ورود آنها ممانعت شد.

وی بابیان اینکه شهرداری گیان به‌هیچ‌عنوان در مورد سلامت همشهریان مماشات نخواهد کرد، افزود: دستور مسدودی کامل ورودی سراب گیان صادرشده و از گردشگران و مردم نهاوند درخواست می‌شود برای حفظ سلامتی و جان مردم از سفر به سراب گیان خودداری کنند.

شهردار گیان از ضدعفونی و گندزدایی روزانه شهر گیان خبر داد و گفت: شهرداری گیان با همراهی حوزه مقاومت بسیج روزانه معابر و اماکن عمومی شهر را باهدف پیشگیری از شیوع کرونا ویروس گندزدایی و ضدعفونی می‌کند.

جلالی تاکید کرد: همشهریان از تردد غیرضروری و همچنین دورهم نشینی‌های خیابانی اجتناب کنند.

کد مطلب 4871725

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