به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ سیما در روز شنبه ۱۷ اسفندماه پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول

۸ تا ۸:۳۰، ریاضی پایه ۷

۸:۳۰ تا ۹ علوم تجربی پایه ۹

۹ تا ۹:۳۰، ریاضی پایه ۸

دوره ابتدایی

۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی اول دبستان

۱۱ تا ۱۱:۳۰ ریاضی دوم دبستان

۱۱:۳۰ تا ۱۲، علوم سوم دبستان

۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ ریاضی چهارم دبستان

۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ فارسی پنجم دبستان

۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ علوم ششم دبستان

دوره متوسطه دوم

۱۴:۳۰ تا ۱۵، فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

۱۵ تا ۱۵:۳۰ فارسی ۱ پایه ۱۰ همه رشته‌ها

۱۵:۳۰ تا ۱۶ زمین‌شناسی پایه ۱۱ رشته‌های ریاضی و تجربی

۱۶ تا ۱۶:۳۰ تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته‌های تجربی و ریاضی

۱۶:۳۰ تا ۱۷، شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی

۱۷ تا ۱۷:۳۰ سلامت و بهداشت پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

۲۲ زبان انگلیسی پایه ۱۱

۲۲:۳۰ تا ۲۳ حسابان پایه ۱۲

شبکه ۴ سیما:

۸ صبح تا ۸:۳۰، علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

۸:۳۰ تا ۹ صبح، فلسفه یک پایه ۱۱ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۹ تا ۹:۳۰ درس منطق پایه ۱۰، رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۹:۳۰ تا ۱۰، درس علوم و فنون ادبی پایه ۱۱، رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۱۰، درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی

۱۰:۳۰ تا ۱۱ علوم و فنون ادبی ۳ پایه ،۱۲ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

۱۱ تا ۱۱:۳۰ مدیریت تولید پودمان ۳ پایه ۱۱

۱۱:۳۰ تا ۱۲ کاربرد فناوری نوین پودمان۳ پایه ۱۱ شاخه فنی‌حرفه‌ای و کاردانش

۱۳، حسابداری مالی شاخه کاردانش _ استاندارد حسابداری مقدماتی پایه ۱۰

۱۳:۳۰ تا ۱۴، حسابداری مالی شاخه کاردانش _ استانداردهای حسابداری تکمیلی پایه ۱۱