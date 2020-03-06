به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ سیما در روز شنبه ۱۷ اسفندماه پخش میشود به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
متوسطه دوره اول
۸ تا ۸:۳۰، ریاضی پایه ۷
۸:۳۰ تا ۹ علوم تجربی پایه ۹
۹ تا ۹:۳۰، ریاضی پایه ۸
دوره ابتدایی
۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی اول دبستان
۱۱ تا ۱۱:۳۰ ریاضی دوم دبستان
۱۱:۳۰ تا ۱۲، علوم سوم دبستان
۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ ریاضی چهارم دبستان
۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ فارسی پنجم دبستان
۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ علوم ششم دبستان
دوره متوسطه دوم
۱۴:۳۰ تا ۱۵، فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
۱۵ تا ۱۵:۳۰ فارسی ۱ پایه ۱۰ همه رشتهها
۱۵:۳۰ تا ۱۶ زمینشناسی پایه ۱۱ رشتههای ریاضی و تجربی
۱۶ تا ۱۶:۳۰ تاریخ معاصر پایه یازدهم رشتههای تجربی و ریاضی
۱۶:۳۰ تا ۱۷، شیمی ۳ پایه ۱۲ رشتههای تجربی و ریاضی
۱۷ تا ۱۷:۳۰ سلامت و بهداشت پایه ۱۲ تمام رشتهها
۲۲ زبان انگلیسی پایه ۱۱
۲۲:۳۰ تا ۲۳ حسابان پایه ۱۲
شبکه ۴ سیما:
۸ صبح تا ۸:۳۰، علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی
۸:۳۰ تا ۹ صبح، فلسفه یک پایه ۱۱ رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۹ تا ۹:۳۰ درس منطق پایه ۱۰، رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۹:۳۰ تا ۱۰، درس علوم و فنون ادبی پایه ۱۱، رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۱۰، درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی
۱۰:۳۰ تا ۱۱ علوم و فنون ادبی ۳ پایه ،۱۲ رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
۱۱ تا ۱۱:۳۰ مدیریت تولید پودمان ۳ پایه ۱۱
۱۱:۳۰ تا ۱۲ کاربرد فناوری نوین پودمان۳ پایه ۱۱ شاخه فنیحرفهای و کاردانش
۱۳، حسابداری مالی شاخه کاردانش _ استاندارد حسابداری مقدماتی پایه ۱۰
۱۳:۳۰ تا ۱۴، حسابداری مالی شاخه کاردانش _ استانداردهای حسابداری تکمیلی پایه ۱۱
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