۶۵ درصد افراد مبتلا به کرونا در زنجان آقایان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صائینی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در خصوص رنج سنی مبتلا شدگان به ویروس کرونا، گفت: استان زنجان با یک تأخیر فاز وارد بیماری شد و بعد از نفر اول ۶ مورد مثبت و بعد از آن هشت مورد جدید شناسایی و آمار به ۱۵ رسید و امروز این آمار ۳۵ نفر افزایش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه اگر موارد و نکات بهداشتی در جامعه رعایت نشود، آمار مبتلایان به کرونا افزایش می‌یابد، ادامه داد: حضور در اجتماع چالشی است که به شدت نگران آن هستیم و اگر مدرسه تعطیل شده است باید مردم و شهروندان در خانه بمانند تا از انتقال و شیوع این بیماری جلوگیری شود.

صائینی با بیان اینکه ۲۸۹ بیمار مشکوک به بیماری کرونا در استان بستری و از بین آنها ابتلای ۵۰ نفر مثبت شده است، گفت: ۳۲ مورد از افراد مبتلا به بیماری کرونا مربوط به شهرستان زنجان و ۱۸ مورد مربوط به سایر شهرستان‌های استان زنجان است.

وی ادامه داد: افراد مبتلا به کرونا در رنج سنی مختلف قرار دارند ولی آقایان نسبت به خانم‌ها بیشتر درگیر هستند و ۶۵ درصد مبتلایان زنجانی آقایان هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: چهار نفر در استان بر اثر ابتلاء به کرونا فوت کردند که سه نفر زنجانی و یک نفر از اهالی قم بود که در جمع بندی آمار مربوط به استان زنجان نمی‌شود و آمار استان سه نفر است.

صائینی با بیان اینکه در زمینه مقابله با کرونا همه جوانب در نظر گرفته شده است و از روز شنبه نیز اقدامات جدید را آغاز می‌کنیم، ادامه داد: تمام اقلام بهداشتی برای ضد عفونی کننده در مراکز درمانی وجود دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه این بیماری در استان به خوبی کنترل شد، گفت: میزان مرگ و میر در این بیماری در استان نسبت به استان‌های همجوار پایین است.

صائینی با بیان اینکه شستن آب و دست با صابون بهترین و اقدام بسیار مؤثر برای پیشگیری از این بیماری است، افزود: مردم برای تحقق ریشه کنی بیماری کرونا باید در خانه بمانند ولی با این وجود، شاهد ازدحام بسیار زیاد مردم در خیابان‌های شهر بخصوص در محدوده سعدی وسط تا چهار راه انقلاب هستیم و این اصلاً خوب نیست.

وی با بیان اینکه انتقال این بیماری بسیار سریع است، گفت: سرعت انتقال بین بیماری ۳.۸ بیشتر از آنفلوانزا و ۱۲ برابر بیشتر از سرما خوردگی است.

صائینی با بیان اینکه مردم با مراجعه به سامانه سلامت خود را مورد سنجش قرار دهند، تصریح کرد: هر کس که در این سامانه مورد سنجش قرار گیرد در پرونده سلامت وی ثبت می‌شود و ما با آنها تماس می‌گیریم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: موارد مرگ و میر بیماری کرونا در استان و با بیان اینکه ۸۰ درصد افراد علائم بسیاری جزئی دارند و درصد پایینی به بیمارستان مراجعه می‌کنند.

صائینی در ادامه با تاکید بر اینکه مهمترین موارد برای ضد عفونی آب و صابون است، افزود: مواد ضد عفونی برای کسانی است که دسترسی به مواد بهداشتی ندارند و توصیه نخست ما استفاده از آب و صابون است.

وی با بیان اینکه تا کنون فقط همه تلاش ما جلوگیری از ورود بیماری بود و این امر مانند فنری است که اگر باز شود فراگیر خواهد شد، افزود: اینکه ما تاکید می‌کنیم مردم در منزل بمانند فقط به خاطر این است که این بیماری سریع منتشر می‌شود و باید مراقبت‌های لازم در مورد این بیماری انجام شود و اگر این شلوغی خیابان‌ها و حضور مردم را در خیابان‌ها شاهد باشیم باید منتظر افزایش آمارهای صعودی در زمینه مبتلایان باشیم.

صائینی با بیان اینکه مردم از فردا وارد سامانه www.salamat.gov.ir.htm و شرایط خود را تشریح کنند، گفت: پس از آن پیامکی به فرد ارسال می‌شود تا ضمن تشریح شرایط، به وی توصیه‌های پزشکی ارائه خواهد شد.