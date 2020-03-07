مردم از سفرهای نوروزی بپرهیزند

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم از سفرهای نوروزی پرهیز کنند اظهار کرد: استان فارس از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارد و در تلاشیم این وضعیت را حفظ کنیم لذا توصیه اکید می‌شود مردم از سفر به نقاط دیگر در ایام عید پرهیز کنند.

وی افزود: بهتر است که مردم سفرهای خود را به تابستان موکول کنند تا از عوارض این ویروس و بیماری ناشی از آن در امان بمانند.

معاون استاندار فارس با تکذیب شایعه اعلام آمادگی فارس برای پذیرایی از میهمانان نوروزی نیز گفت: امسال در استان فارس امکاناتی که در سنوات گذشته برای مسافران در نظر گرفته می‌شد را طبیعتاً نخواهیم داشت.

افشون خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقامات بهداشت و سلامت کشور، مردم نیز اصل پیشگیری را با ماندن در خانه‌های خود دنبال کنند.

وی در عین حال از فعال سازی واحدهای صنعتی تولید ماسک و مواد ضد عفونی در استان برای تأمین نیاز مردم نیز خبر داد و گفت: بخش نقدینگی واحدهای تولیدی ماسک و مواد ضد عفونی را تأمین کردیم تا با حداکثر تولید کار کنند.

معاون استاندار فارس تصریح کرد: در این راستا کارخانه الکل سازی فسا و سپیدان که قبلاً تعطیل بود، فعالیت خود را از سر گرفتند.

در چند روز اخیر بحث سفرهای نوروزی به ویژه سفر به استان فارس و آمادگی این استان برای پذیرایی از میهمانان، در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود که بنا به گفته افشون، این مساله منتفی است و تاکید مسؤولان استان همچنان بر عدم انجام سفر و ماندن در خانه‌ها است.