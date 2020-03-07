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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۱

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی کردستان:

ورود دام از پنج استان به کردستان ممنوع شد

ورود دام از پنج استان به کردستان ممنوع شد

سنندج - معاون سلامت اداره کل دامپزشکی کردستان گفت: ستاد مبارزه با ویروس کرونا ورود دام از پنج استان کشور به این استان را ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، ناصر مخدوم اظهار داشت: این استان‌ها شامل قم، تهران، گیلان، خراسان رضوی و البرز است و هدف اصلی از اتخاذ این تصمیم، پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا است.

وی افزود: با وجود اینکه تاکنون ابتلای کرونا از حیوان به انسان در هیچ نقطه‌ای از دنیا گزارش نشده اما ممنوعیت ورود دام از برخی استان‌های آلوده به این دلیل است که احتمال می‌رود برخی افراد مبتلا در دوران نهفتگی ویروس به استان سفر کنند و ناقل ویروس در بین افراد مقصد باشند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی کردستان ادامه داد: هم اکنون ورود دام زنده به استان منوط به داشتن گواهی سلامت دام از جانب دامپزشکی استان مبدا بوده و دام‌هایی که فاقد این گواهی و پلاک کوبی باشند اجازه ورود به استان از هر نقطه‌ای از کشور را ندارند.

مخدوم به چوبداران و خریداران دام نیز توصیه کرد برای حفظ سلامت خود و خانواده‌هایشان توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و ستاد مبارزه با ویروس کرونا را در جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری یاری کنند.

کد مطلب 4871872

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    نظرات

    • فرمان IR ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
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      کنترل کنیم چرا باید گوسفند و دامی فروخته شود باید بمیرند

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