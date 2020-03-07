  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۴

خطوط هوایی روسیه اعلام کرد؛

کاهش پرواز به ایتالیا، کره جنوبی و ویتنام

کاهش پرواز به ایتالیا، کره جنوبی و ویتنام

روسیه از کاهش پروازهای خود به ایتالیا، کره جنوبی و ویتنام در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شرکت خطوط هوایی روسیه موسوم به «ایرفلوت» از کاهش شمار پروازهای خود به ایتالیا، کره جنوبی و ویتنام و بالعکس در ماه جاری میلادی خبر داد.

شرکت هواپیمایی مذکور در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۸ مارس برخی پروازها میان مسکو و رم و میلان لغو خواهد شد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: همچنین برخی پروازها به سئول و هانوی و بالعکس در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۶ مارس نیز کاهش خواهد یافت.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در پی فراگیر شدن ویروس کرونا در کشورهای جهان، ایتالیا و کره جنوبی بعد از چین بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا را دارند.

کد مطلب 4871879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها