کاهش پرواز به ایتالیا، کره جنوبی و ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شرکت خطوط هوایی روسیه موسوم به «ایرفلوت» از کاهش شمار پروازهای خود به ایتالیا، کره جنوبی و ویتنام و بالعکس در ماه جاری میلادی خبر داد.

شرکت هواپیمایی مذکور در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۸ مارس برخی پروازها میان مسکو و رم و میلان لغو خواهد شد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: همچنین برخی پروازها به سئول و هانوی و بالعکس در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۶ مارس نیز کاهش خواهد یافت.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در پی فراگیر شدن ویروس کرونا در کشورهای جهان، ایتالیا و کره جنوبی بعد از چین بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا را دارند.