به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «باران برای تو می‌بارد» در هفتمین حضور بین‌المللی خود به Cafe Irani Chaii International Film Festival هند راه پیدا کرد.

هدف این جشنواره، نمایش فیلم‌های برتر در بمبئی و بالیوود به عنوان بزرگترین صنعت فیلم در سراسر جهان است.

این جشنواره از ۱۳ تا ۱۴ مارس۲۰۲۰ مصادف با ۲۳ تا ۲۴ اسفند ماه برگزار می‌شود.

«باران برای تو می‌بارد» پیشتر در جشنواره‌های The Lift-Off Sessions لندن، YVE چین، Florence Film Awards ایتالیا و Alter do Chão Film Festival برزیل (منطقه آمازون)، american golden picture آمریکا و Latinx۲۱ Shorts Film Festival آمریکا شرکت کرده و موفق به دریافت جوایزی شده است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «باران برای تو می‌بارد» آمده است: این برگ‌های زرد، به خاطر پاییز نیست که از شاخه می‌افتند. قرار است تو از این کوچه بگذری و آن‌ها پیشی می‌گیرند از یک‌دیگر برای فرش کردنِ مسیرت … گنجشک‌ها از روی عادت نمی‌خوانند، سرودی دسته‌جمعی را تمرین می‌کنند برای خوش‌آمد گفتن به تو.

علی اوسط سیفی و بهجت مجیدی بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش‌ کرده اند.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده: عرفان معصومی، مدیر هنری: کیوان مقدم، تدوین: بیژن میرباقری، مدیر تصویربرداری: آرش صادقی، موسیقی: بهزاد عبدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: لیلا رنگرزان، صدابردار: محمد کیان ارثی، گروه تدوین: سولماز تیرماهی، منشی صحنه: فاطمه سیدی، مدیر رسانه ای: مرتضی رنجبران، ارتباط با رسانه: ستاره نجف‌آبادی، مدیر تولید: علی حسن زاده، عکاس: امیر فائض، سامان عمویی تدارکات: عباس یونسی و با سپاس فراوان از یغما گلرویی.