احتمال پرداخت غرامت به رانندگان مبتلا به کرونا توسط اوبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، شرکت اوبر که خدمات تاکسی یابی اینترنتی ارائه می‌دهد اعلام کرده در حال بررسی امکان پرداخت غرامت به رانندگانی است که ابتلای آنها به کرونا قطعی شده و به همین علت در بستر بیماری قرنطینه شده‌اند.

صدور این بیانیه در واکنش به درخواست سناتور دموکرات مارک وارنر صورت گرفته است. این سناتور از اوبر خواسته بود تا برای حمایت از رانندگان بیمار خود تلاش‌های بیشتری انجام دهد.

اوبر برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه گروه‌هایی را در شعب مختلف خود در جهان مسئول رسیدگی به این موضوع خواهد کرد و در نهایت از طریق تأسیس یک صندوق، به صورت مستقل یا با همکاری شرکت‌های مشابه در این زمینه تصمیم گیری می‌کند.

بسیاری از رانندگان اوبر به خصوص در آمریکا فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند و به علت ابتلاء به ویروس کرونا شرایط بسیاری دشواری را پشت سر می‌گذارند.