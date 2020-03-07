اعتراض مکتوب بسکتبال ایران به فیبا و IOC از طریق کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بسکتبال در حالی فهرست ۱۶ تیمی جام جهانی ۲۰۲۰ پسران در رده سنی زیر ۱۷ سال را اعلام کرده که در میان چهار تیم آسیایی، نامی از ایران دیده نمی‌شود.

این فدراسیون به خاطر لغو مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان در بیروت که شیوع ویروس کرونا موجب آن شد، طبق رنکینگ جدید خود چهار نماینده منطقه آسیا و اقیانوسیه را برای شرکت در جام جهانی سال میلادی جاری مشخص کرد.

تیم بسکتبال نوجوانان ایران که از جمله تیم های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا (لبنان) بود به خاطر قرار داشتن در رده پنجم این رنکینگ موفق به کسب سهمیه جهانی نشد و همین مسئله غیبت این تیم در جام جهانی بلغارستان را در پی داشت.

در همین راستا فدراسیون بسکتبال ایران از طریق کمیته ملی المپیک و با امضای سیدرضا صالحی امیری، اعتراض مکتوب خود به فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) و کمیته بین المللی المپیک (IOC) را اعلام کرد.

رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۰ بلغارستان ۱۴ تا ۲۲ تیرماه در صوفیه بلغارستان برگزار خواهد شد. گروه بندی اعلام شده از سوی فیبا برای این رقابت ها به این شرح است:

گروه A: کانادا، استرالیا، ایتالیا، مصر

گروه B: چین، دومینیکن، فرانسه، بلغارستان

گروه C: ترکیه، کره جنوبی، آرژانتین، اسپانیا

گروه D: روسیه، آمریکا، مالی، نیوزلند یا ژاپن

طبق رنکینگ جدید، تیم های نیوزلند و ژاپن به صورت مشترک چهارمین تیم برتر آسیا به حساب می آیند. قرار است برگزاری رقابت گزینشی میان این دو تیم، نماینده چهارم منطقه آسیا و اقیانوسیه را مشخص کند.