به گزارش خبرنگار مهر، مظفر محمدخانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی هلالاحمر سمنان بابیان اینکه ۱۶ پایگاه اطلاعرسانی و تب سنجی بیماری کرونا از شنبه دهم لغایت ۱۶ اسفندماه در مبادی ورودی شهرهای استان سمنان مستقر شدند، ابراز داشت: طی این بازه زمانی ۱۱ هزار و ۵۴۲ نفر در استان سمنان تب سنجی شدند.
وی بابیان اینکه از این تعداد ۱۷ نفر به دلیل علائم مشکوک به کرونا به مراکز درمانی ارجاع شدند، افزود: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود و جمعیت هلالاحمر استان در حال انجام است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه طی این بازه زمانی پنج هزار و ۲۳۸ بروشور توزیعشده است، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرح آگاهی بخشی و اطلاعرسانی و درواقع پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا است که از مردم نیز تقاضا میشود سفرهای خود را به تعویق بیندازند.
محمدخانی بابیان اینکه در اجرای این طرح روزانه ۷۸ نفر از اعضای داوطلب این جمعیت نسبت به تب سنجی و اطلاعرسانی مسافرین اقدام میکنند، اضافه کرد: این اقدام در همه شهرستانهای استان سمنان انجام میشود تا با اقدامات پیشگیرانه بتوانیم از شیوع آن پیشگیری کنیم.
وی افزود: داوطلبان و امدادگران بدون هیچ چشمداشتی مشغول انجام این وظیفه خطیر هستند که این اقدام فداکارانه شایان تقدیر است لذا برای ریشهکنی این بیماری همه افراد میبایست همگان را تشویق به ماندن در خانهها کنند.
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