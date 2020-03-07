به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که تدابیر جدیدی برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا در بیت لحم واقع در کرانه باختری اتخاذ کرده است.

پیش از این، گزارش‌های رسانه‌ای از ثبت ۱۶ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کرانه باختری خبر داده بودند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در بیت لحم وضعیت فوق العاده اعلام کرده و این منطقه را قرنطینه کرده است.

از دیگر اقدامات تشکیلات خودگردان، فعال سازی اتاق عملیات برای مدیریت بحران و همچنین ایجاد کمیته پیگیری رسانه‌ای و انتشار آخرین اخبار در این خصوص و لغو رزرو هتل ها در فلسطین به شمار می رود.

لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای منطقه در حال حاضر با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند.