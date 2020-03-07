علیاکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۳۰۰ هزار اصله نهال در ایستگاه تثبیت شن حسنآباد دامغان تولیدشده است، ابراز داشت: ۶۷۱ هزار هکتار یعنی حدود نیمی از وسعت شهرستان دامغان را بیابان تشکیل میدهد که اینگونه اقدامات میتواند نقش مهمی در بیابانزدایی ایفا کند.
وی افزود: طی سال جاری در ایستگاه تثبیت شن حسنآباد در جنوب دامغان بیش از ۴۰ هزار اصله نهال گلدانی و بیش از ۳۰۰ هزار اصله نهال ریشهای از گونههای تاغ و آتریپلکس باهدف عملیات بیابانزدایی در سطح استان سمنان تولیدشده است.
رئیس اداره منابع طبیعی دامغان بابیان اینکه تهیه و توزیع نهال برای مناطق بیابانی این شهرستان در دستور کار است، ابراز داشت: بیش از شش تن بذور گیاهان بیابانی از نوع تاغ و آتریپلکس باهدف تولید نهالها ریشهای و گلدانی و استفاده در پروژههای بیابانزدایی از سطح بیابانهای دامغان جمعآوری شد.
عباسی راد در ادامه تصریح کرد: تاکنون فعالیتهای تثبیت شن و بیابانزدایی بهعنوان یک اقدام اساسی و زیر بنایی در راستای حفاظت از مراکز زیستی، صنعتی، کشاورزی، تأسیسات، راهها و سایر مراکز زیر بنایی در سطح حدود ۵۷ هزار هکتار دامغان انجامشده است.
وی افزود: طی سال جاری عملیات بیابانزدایی در ۲۰۰ هکتار اراضی بیابانی منطقه امیرآباد بااعتباری حدود چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و عملیات کنترل هرز آب در سطح ۲۰۰ هکتار از منطقه شریفیه بااعتباری در حدود ۵۱۰ میلیون ریال صورت گرفته است.
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