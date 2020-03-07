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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

رئیس منابع طبیعی دامغان:

۳۰۰ هزار اصله نهال در ایستگاه تثبیت شن حسن‌آباد دامغان تولید شد

۳۰۰ هزار اصله نهال در ایستگاه تثبیت شن حسن‌آباد دامغان تولید شد

دامغان-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان از تولید ۳۰۰ هزار اصله نهال در ایستگاه تثبیت شن حسن‌آباد خبر داد و گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از پیشروی بیابان در منطقه صورت گرفته است.

علی‌اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۳۰۰ هزار اصله نهال در ایستگاه تثبیت شن حسن‌آباد دامغان تولیدشده است، ابراز داشت: ۶۷۱ هزار هکتار یعنی حدود نیمی از وسعت شهرستان دامغان را بیابان تشکیل می‌دهد که این‌گونه اقدامات می‌تواند نقش مهمی در بیابان‌زدایی ایفا کند.

وی افزود: طی سال جاری در ایستگاه تثبیت شن حسن‌آباد در جنوب دامغان بیش از ۴۰ هزار اصله نهال گلدانی و بیش از ۳۰۰ هزار اصله نهال ریشه‌ای از گونه‌های تاغ و آتریپلکس باهدف عملیات بیابان‌زدایی در سطح استان سمنان تولیدشده است.

رئیس اداره منابع طبیعی دامغان بابیان اینکه تهیه و توزیع نهال برای مناطق بیابانی این شهرستان در دستور کار است، ابراز داشت: بیش از شش تن بذور گیاهان بیابانی از نوع تاغ و آتریپلکس باهدف تولید نهال‌ها ریشه‌ای و گلدانی و استفاده در پروژه‌های بیابان‌زدایی از سطح بیابان‌های دامغان جمع‌آوری شد.

عباسی راد در ادامه تصریح کرد: تاکنون فعالیت‌های تثبیت شن و بیابان‌زدایی به‌عنوان یک اقدام اساسی و زیر بنایی در راستای حفاظت از مراکز زیستی، صنعتی، کشاورزی، تأسیسات، راه‌ها و سایر مراکز زیر بنایی در سطح حدود ۵۷ هزار هکتار دامغان انجام‌شده است.

وی افزود: طی سال جاری عملیات بیابان‌زدایی در ۲۰۰ هکتار اراضی بیابانی منطقه امیرآباد بااعتباری حدود چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و عملیات کنترل هرز آب در سطح ۲۰۰ هکتار از منطقه شریفیه بااعتباری در حدود ۵۱۰ میلیون ریال صورت گرفته است.

کد مطلب 4871987

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