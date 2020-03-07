جوهر نمک به عنوان موادضدعفونی کننده شهری مورد استفاده نیست

حسین امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضدعفونی کردن مترو، اتوبوس و تاکسی های شهر به صورت روزانه و مستمر اظهار داشت: براساس مصوبه های وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی برای کنترل کرونا کووید ۱۹ با ضدعفونی کردن اماکن و حمل و نقل عمومی از انتقال و شیوع ویروس کرونا کووید ۱۹ جلوگیری خواهیم کرد.

وی افزود: با استفاده از مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده مجاز تمام اتوبوسها، واگن ها و ایستگاه های مترو مدام ضدعفونی می شود.

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان استفاده از ماده جوهرنمک به عنوان ضدعفونی کننده را مردود دانست و گفت: عملیات ضد عفونی نمودن سطح شهر و معابر پر تردد در مناطق ۱۵ گانه از تاریخ ۱۱ اسفندماه به شکل ویژه توسط ۲۵ اکیپ اجرایی شده است و تازمانی که مورد نیاز باشد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در هر نوبت با بیش از ۷۰ هزار لیتر مایع ضد عفونی کننده عملیات ضد عفونی نمودن معابر به خصوص مکان‌های پر تردد که امکان آلودگی بیشتری دارد اجرایی می شود.

امیری تاکید کرد: بیمارستان‌ها، ادارات، در بانک‌ها، ورودی و داخل بازارها، مکان‌های اداری عمومی و پاساژها و به طور کلی فضاهای پر تردد شهر از جمله مکان های مهمی است که ضدعفونی می شود.

وی در خصوص نحوه ضد عفونی معابر شهری گفت: اکیپ‌های ویژه عملیات گندزدایی را به صورت مهپاش املاح ضدعفونی انجام می‌دهند و این فرایند مستمر در شهر اصفهان ادامه پیدا خواهد کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: مواد ضدعفونی استفاده شده جهت گند زدایی سطح شهر، آب ژاول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و آسیب‌های محیط زیستی و خاصیت رنگ‌بری ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برای انجام این پروژه، مواد مختلفی در نظر گرفته شده بود که در این خصوص بنابر نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقدار ۱۵ سی‌سی آب ژاول در یک لیتر آب، مناسب دیده شد، که در این حالت ضمن اینکه مشکلات محیط زیستی و خسارتی به وجود نمی‌آید، خاصیت ضدعفونی کنندگی نیز حفظ می شود.

امیری افزود: استفاده از ضدعفونی کننده‌ها در معابر، مختص یک زمان و مکان خاص نخواهد بود و به صورت مستمر با غلظت استاندارد در مکان‌های پر تردد تا اتمام کنترل بیماری ادامه خواهد داشت.

امیری تاکید کرد: مدیریت شهری در قبال سلامتی شهروندان و آرامش آنها احساس مسئولیت می‌نماید، هر چند تمام مسئولیت این موضوع بر عهده شهرداری نیست بلکه به عنوان دستگاه پشتیبانی کننده و یاری رسان در کنار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته تا از این بحران و فضای ناخوشایند عبور کنیم.