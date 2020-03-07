اردوغان و نتانیاهو هر ۲ اشغالگر و متجاوز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در گفتگو با النشره اظهار داشت: سوریه در نبرد با تروریسم دستاورد بزرگی کسب کرده است. علیرغم بهای سنگینی که از لحاظ انسانی، اقتصادی و اجتماعی در جنگ با تروریسم پرداخت کردیم اما دستاوردهای سیاسی و نظامی مهمی را به دست آوردیم. دستاوردهایی که به نفع محور مقاومت است. نبرد نا بخشی از جنگ طولانی است و ما تا زمانی که حقوق از دست رفته مان در بلندی های اشغالی جولان را بازپس نگیریم هرگز از آن عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی گفت: من با این نظر که می گوید سوریه به تجاوزات اسرائیل واکنش نشان نمی دهد، مخالف هستم طرف اسرائیلی به طور مستقیم از گروههای تروریستی در منطقه «الفصل» حمایت کرد و در راستای حمایت از این گروهها منطقه مذکور را بمباران کرد اما ما این گروهها را به عقب راندیم و کنترل منطقه الفصل در بلندی های اشغالی جولان و اغلب اراضی سوریه را به دست گرفتیم. اراضی که گروههای تروریستی مزدور اسرائیل همچون جبهه النصره آنها را اشغال کرده بودند. طبعاً این شکستی برای اسرائیل و هم پیمانان آن است.

الجعفری خاطرنشان کرد: نبرد ادلب بخش اصلی تحقق پیروزی بر تروریسم است، ادلب اکنون باتلاق بزرگ بقایای تروریست های داعش و دیگر گروههای تروریستی به ویژه القاعده، هیئت تحریر الشام و جبهه النصره است. بدون شک، پیروزی ما بر تروریسم قطعی خواهد بود و پس از آن بقایای تروریستها در شرق فرات را نیز نابود خواهیم کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: رژیم ترکیه از طریق تبدیل ایست های بازرسی خود به محل امنی برای گروه های تروریستی، توافق سوچی را نقض کرد و همچنین نه تنها به عقب راندن حدود ۲۰ کلومتر گروه های مسلح و تروریستی به مسیر «ابوالضهور» میان حلب و ادلب پایبند نبود بلکه تعداد تروریستهای خارجی به ویژه در ادلب را افزایش داد.

بشار الجعفری در ادامه گفت: تاکید می کنم که رهبری، ارتش و ملت سوریه هرگز به رجب طیب اردوغان و دیگران اجازه نخواهد داد آنچه را در اسکندرون انجام دادند در ادلب نیز مرتکب شوند. میان اردوغان و نتانیاهو تفاوتی نیست هر دو آنها اشغالگر و متجاوز هستند اما آنچه برای ما اهمیت دارد نابودی تروریسم و آزادسازی تمامی اراضی سوریه است. ما به طور کامل با توافق آستانه، مذاکرات سوچی و قطعنامه های شورای امنیت درباره مبارزه با تروریسم و مختص سوریه هماهنگ هستیم.