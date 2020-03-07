تعداد ایستگاههای ماهواره ای به ۴ ایستگاه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در توئیتر نوشت: پس از عقد قرارداد با بخش خصوصی، عملیات عمرانی مراکز فضایی سلماس و چناران و توسعه مرکز فضایی ماهدشت آغاز شد. ‏همزمان نیز توسعه ایستگاه‌های ماهواره‌ای جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه زیرساخت‌های فضایی، مرکز فضایی ماهدشت و قشم توسعه داده شد، ادامه داد: ‏پس از دو سال مطالعات مکان‌یابی و بررسی‌ فنی، مناطق سلماس و چناران برای احداث ایستگاه کنترل و دریافت داده‌های ماهواره‌ای نهایی و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ‏انشاءالله در سال آینده تعداد ایستگاه‌های ماهواره ای زمینی از ۲ ایستگاه به ۴ ایستگاه ارتقاء خواهد یافت.

وی همچنین پایان احداث مرکز آرشیو و پردازش داده‌های ماهواره‌ای خبر داد و گفت: در هفته جاری به همراه خبرنگاران از این مرکز بازدید خواهیم کرد.

براری توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به کسب و کارهای حوزه فضایی را از جمله دلایل احداث مرکز آرشیو و پردازش داده‌های ماهواره‌ای عنوان کرد و افزود: ‏ایجاد بستر نرم افزاری برای ارائه سرویس‌های ویژه به کسب و کارها هم آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از ‏واگذاری ۳سامانه پایش ماهواره‌ای گرد و غبار، آتش سوزی و پهنه‌های آبی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: قرارداد این واگذاری بسته شد و با استفاده حداکثری از توانمندی و تخصص بخش خصوصی، آماده ارائه خدمات کاربردی به دستگاه‌های اجرایی کشور است.

وی افزود: در آینده نزدیک عملیات واگذاری ‏سامانه پایش محصولات کشاورزی به بخش خصوصی نیز انجام می شود.