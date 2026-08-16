حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم استقرار توده هوای گرم در منطقه تا روز سه شنبه، دمای هوا در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط (به‌ویژه نواحی غیرساحلی) به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی امروز (یکشنبه) و فردا (دوشنبه)، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در برخی نقاط شرقی و ارتفاعات استان، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی بصورت تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

وی گفت: با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سطح استان خیزش گرد و خاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه‌ای به نواحی شمالی استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط از ارتفاعات شرقی با احتمال ناپایداری موقت پیش بینی می شود.

وی گفت: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در ارتفاعات شرقی در هنگام تندباد بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت و در مناطق شمالی طی ساعاتی از بعد از ظهر تا نیمه شب ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل شمالی طی ساعاتی از بعد از ظهر تا نیمه شب ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.