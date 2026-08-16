به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، با اجرای طرحهای هدفمند و اقدامات دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشفیات قابل توجهی در حوزههای مختلف قاچاق کالا و سوخت در استان ثبت شده است.
وی افزود: در این مدت یکهزار و ۸۳۴ پرونده در حوزه قاچاق تشکیل و ۹۲۰ دستگاه خودرو نیز توقیف شده که بخش قابل توجهی از آنها خودروهای موسوم به «شوتی» بودهاند.
افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی کشفیات سوخت قاچاق
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به افزایش قابل توجه کشفیات فرآوردههای نفتی گفت: طی پنج ماه نخست امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که نسبت به مدت مشابه، افزایش حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی را نشان میدهد.
عبداللهی ادامه داد: حدود ۹۰۰ هزار لیتر از سوختهای کشفشده مربوط به خودروهای سنگین بوده است.
وی از توقیف ۵۷ دستگاه خودروی سنگین شامل تانکر و انواع کامیون حامل سوخت قاچاق از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
کشف ۲۱۸ تن مواد خوراکی و هزاران قلم کالای قاچاق
وی در ادامه به دیگر کشفیات قاچاق در استان اشاره کرد و گفت: در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۱۸ تن انواع مواد خوراکی، هفتهزار و ۳۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۸۵۱ دستگاه لوازم یدکی خودرو، حدود یکهزار و ۵۰۰ دستگاه لوازم و تجهیزات رایانهای و ۳۵ تن چوب قاچاق کشف شده است.
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی همچنین از کشف ۳۱ هزار پاکت سیگار قاچاق معادل حدود ۶۰۰ هزار نخ خبر داد و افزود: طرحهای مقابله با قاچاق کالا و سیگار در شهرستانهای مختلف استان از جمله طبس و آرینشهر اجرا شده است.
اجرای طرحهای مقابله با قاچاق در شهرستانها
عبداللهی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق تنها به مرکز استان محدود نیست، اظهار کرد: طرحهای مختلف مبارزه با قاچاق کالا و سوخت در شهرستانهای طبس، خوسف، فردوس و سایر مناطق استان اجرا شده و دستگاههای مسئول برخورد با شبکهها و عوامل قاچاق را دنبال میکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و سیگار در محدوده مرز ماهیرود گفت: در این طرح، کانکسها و محلهای مورد نظر بهطور کامل بازرسی و مقادیری سوخت و تجهیزات مربوط به نگهداری و انتقال آن از محل خارج شد.
خراسانجنوبی در رتبه نخست تعداد پروندههای قاچاق
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به عملکرد استان در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود گستردگی استان، حجم بالای مسیرهای مواصلاتی و مرزی و محدودیتهای موجود، خراسانجنوبی از نظر تعداد پروندههای تشکیلشده در حوزه قاچاق در رتبه نخست کشور قرار دارد.
عبداللهی افزود: خراسانجنوبی همچنین از نظر توقیف خودروهای شوتی رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده جدیت دستگاههای مسئول در شناسایی و برخورد با خودروهای مورد استفاده در حمل کالای قاچاق است.
وی با اشاره به تفاوت خراسانجنوبی از نظر تعداد شهرستانها، وسعت عملیاتی و شرایط جغرافیایی با برخی استانهای دارای رتبههای بالاتر، گفت: اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته موجب شده است استان در برخورد با خودروهای شوتی عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
مقابله با قاچاق نیازمند اقدامات مستمر و هماهنگ
عبداللهی بر ضرورت تداوم اجرای طرحهای هدفمند، تقویت همکاری میان دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استفاده حداکثری از ظرفیت شهرستانها تأکید کرد.
وی گفت: مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند اقدامات مستمر، هماهنگ و مبتنی بر اطلاعات دقیق است و باید ضمن برخورد قاطع با عوامل قاچاق، از ایجاد بسترهای مستعد برای تکرار این تخلفات نیز پیشگیری شود.
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی خاطرنشان کرد: صیانت از اقتصاد استان، حمایت از تولید و جلوگیری از ورود و توزیع کالاهای قاچاق، مستلزم استمرار همکاری میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی و اجرای دقیق مصوبات و برنامههای مقابلهای است.
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