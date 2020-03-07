آزمایش دوباره کپسول بوئینگ در گرو ۶۱ اقدام اصلاحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به گفته ناسا هنوز مشخص نیست آیا کپسول استارلاینر بویینگ آزمایش بدون سرنشین دیگری انجام خواهد داد یا خیر.

این در حالی است که در اواخر سال گذشته میلادی آزمایش بی سرنشین این کپسول به دلیل یک باگ نرم افزاری با مشکل روبرو شد و پس از پرتاب وارد مدار اشتباه شد.

ناسا در کنفرانسی اعلام کرد تحقیقات خود درباره ماموریت شکست خورده کپسول استارلاینر را تکمیل کرده است. ناسا پس از انجام تحقیقات به بویینگ اعلام کرد باید ۶۱ اقدام اصلاحی در کپسول انجام دهد تا اجازه پرواز دوباره برای آن را صادر کند.

همچنین ناسا اعلام نکرده آیا کپسول استارلاینر باید آزمایش بی سرنشین دیگری انجام دهد تا بتواند فضانوردان را به فضا ببرد یا خیر.

«داگ لوررو» یکی از مدیران ناسا طی کنفرانس خبری درباره تحقیقات این سازمان گفت: صادقانه بگویم، در حال حاضر هنوز نمی دانیم چه اتفاق می افتد. یافته های تحقیق و اقدامات اصلاحی به بویینگ اعلام شده است. حالا آنها باید با نقشه ای جدید به ناسا مراجعه کنند و نشان دهند چگونه به تمام چالش ها پرداخته اند.

این سازمان به طور دقیق مشکلات کپسول استارلاینر را مشخص نکرده اما طبق گزارش ها این سازمان معتقد است ۳ چالش اصلی فنی و طراحی وجود دارد.

از سوی دیگر گزارش ها حاکی از آن است که بویینگ مبلغی برای یک تست آزمایشی دیگر تعیین کرده است.