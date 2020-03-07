به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، حسن عباسی پزشک معالج و هماهنگ کننده تیم پزشکی محمدرضا شجریان صبح روز ۱۷ اسفندماه در گفتگو با روابط عمومی خانه موسیقی ایران درباره آخرین وضعیت جسمانی استاد آواز ایران گفت: خوشبختانه روند بهبود حال جسمانی استاد شجریان روز به روز بهتر می شود و الان از چند روز گذشته بهتر هستند و اگر به همین شکل پیش برویم امیدواریم ایشان بزودی به منزل بروند.

عباسی درباره وضعیت تنفسی محمدرضا شجریان گفت: تنفس کاملا خودبخودی انجام می شود و حتی به دستگاه به صورت استندبای هم نیازی نیست. خوشبختانه از وضعیت بحرانی یکی دو هفته قبل خارج شده ایم و همچنین سطح هوشیاری ایشان مانند چند ماه گذشته است و هر وقت خودشان بخواهند ارتباطی با اطرافیان برقرار می کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شیوع بیماری کرونا و خطر احتمالی برای این استاد آواز برای ترخیص گفت: با شیوع بیماری کرونا بیمارستان خطرناکترین جا برای ابتلا است و ما امیدواریم استاد شجریان هر چه زودتر ترخیص شده و به خانه برگردند.

محمدرضا شجریان(ریاست افتخاری شورای عالی خانه موسیقی) از ابتدای اسفندماه در پی بروز مشکلات ریوی در بیمارستان جم بستری شده است.