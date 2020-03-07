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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۹

پزشک هماهنگ‌کننده درمان خبر داد؛

محمدرضا شجریان به‌زودی از بیمارستان مرخص می‌شود

محمدرضا شجریان به‌زودی از بیمارستان مرخص می‌شود

هماهنگ‌کننده تیم پزشکی محمدرضا شجریان از روند رو به بهبود اوضاع جسمانی محمدرضا شجریان و مرخص شدن وی از بیمارستان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، حسن عباسی پزشک معالج و هماهنگ کننده تیم پزشکی محمدرضا شجریان صبح روز ۱۷ اسفندماه در گفتگو با روابط عمومی خانه موسیقی ایران درباره آخرین وضعیت جسمانی استاد آواز ایران گفت: خوشبختانه روند بهبود حال جسمانی استاد شجریان روز به روز بهتر می شود و الان از چند روز گذشته بهتر هستند و اگر به همین شکل پیش برویم امیدواریم ایشان بزودی به منزل بروند.

عباسی درباره وضعیت تنفسی محمدرضا شجریان گفت: تنفس کاملا خودبخودی انجام می شود و حتی به دستگاه به صورت استندبای هم نیازی نیست. خوشبختانه از وضعیت بحرانی یکی دو هفته قبل خارج شده ایم و همچنین سطح هوشیاری ایشان مانند چند ماه گذشته است و هر وقت خودشان بخواهند ارتباطی با اطرافیان برقرار می کنند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شیوع بیماری کرونا و خطر احتمالی برای این استاد آواز برای ترخیص گفت: با شیوع بیماری کرونا بیمارستان خطرناکترین جا برای ابتلا است و ما امیدواریم استاد شجریان هر چه زودتر ترخیص شده و به خانه برگردند.

محمدرضا شجریان(ریاست افتخاری شورای عالی خانه موسیقی) از ابتدای اسفندماه در پی بروز مشکلات ریوی در بیمارستان جم بستری شده است.

کد مطلب 4872214
علیرضا سعیدی

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