به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه برگزاری چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستور جلسه امروز شورا اظهار کرد: در ابتدای جلسه، به مناسبت نزدیک شدن به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، تعدادی از خدام حرم ایشان در شورا حضور پیدا کردند و برنامه کوتاهی اجرا خواهند کرد. پس از آن نیز بررسی لوایح شهرداری و گزارشهای حسابرسی در دستور کار قرار دارد.
وی درباره موضوع رایگان شدن حملونقل عمومی و اینکه آیا نهاد دیگری غیر از شورای شهر میتواند در این زمینه تصمیمگیری کند، گفت: تصمیمگیری در این خصوص بر عهده شورای شهر است و نهاد دیگری در این زمینه اختیار تصمیمگیری ندارد؛ البته مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب قانون وظایفی دارد، اما در مورد حملونقل عمومی شهری، تصمیم شورا تعیینکننده است.
چمران افزود: رایگان بودن حملونقل عمومی در روزهای گذشته، موضوعی بود که شورا درباره آن تصمیمگیری کرده بود و برای ادامه این وضعیت نیز باید تصمیم جدیدی در شورا گرفته شود. امروز این موضوع مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با انتقاد از برگزاری برخی نمایشگاهها در محل نمایشگاه بینالمللی تهران، اظهار کرد: معتقدم نباید به بهانه اینکه در نقاط دیگر شهر نیز ترافیک وجود دارد، در نقطهای دیگر بر حجم مشکلات ترافیکی افزود.
وی ادامه داد: اگر جایی از بدن انسان درد داشته باشد، نمیتوان گفت چون آن قسمت درد میکند، جای دیگری را هم زخمی کنیم. این منطق درستی نیست و برگزاری رویدادهایی که موجب افزایش ترافیک میشود، به مردم ظلم میکند.
چمران با اشاره به اظهارات مسئولان نمایشگاه بینالمللی درباره سابقه توسعه شهر تهران و تراکمفروشی نیز گفت: نمیتوان مسئولیت وضعیت امروز تهران را به گذشته و توسعه تاریخی شهر نسبت داد. تهران با فروش تراکم و توسعه بیضابطه بزرگتر شده و این موضوع در افزایش مشکلات ترافیکی و شهری تأثیرگذار بوده است.
وی به پرسشی درباره مکاتبه خود با شهردار تهران درباره تراکمهای اضافه و موضوع تراکمهای مرتبط با شرایط جنگی گفت: آنچه مصوب شده، طبق قانون در حال اجراست و قطعاً باید به بهترین شکل اجرا شود.
رئیس شورای شهر تهران افزود: وظیفه ما نظارت است و هر موردی را که ببینیم یا گزارشی درباره آن به ما برسد، بررسی خواهیم کرد. در این زمینه نشستهای مختلف برگزار میکنیم و پس از رسیدن به نتیجه، موضوع را به شهرداری و مردم اعلام خواهیم کرد.
چمران تأکید کرد: صرف ارسال گزارش یا نامه به شهردار به معنای تعیین یک برنامه یا اقدام خاص نیست. در موضوع اضافهتراکم نیز مواردی در قانون پیشبینی شده، اما درباره شفافسازی آن مشکلاتی داریم که باید برطرف شود.
وی گفت: باید مشخص باشد چه کسی، در کجا و با چه شرایطی تراکم دریافت میکند. اگر این موارد شفاف باشد، دیگر زمینهای برای ابهام و اعتراض وجود نخواهد داشت و مشخص میشود که اقدامات مطابق قانون انجام شده است.
چمران درباره تغییرات مدیریتی در حوزه پسماند و انتخاب ششمین مدیرعامل این حوزه نیز اظهار کرد: جایگاه مدیرعامل باید محل خدمت باشد و انتظار داریم مدیر جدید بتواند اقدامات مؤثری برای شهر تهران انجام دهد.
وی افزود: موضوعات انتقادی خود را با روشی صمیمانه و دوستانه مطرح خواهیم کرد. حتی قصد داشتیم از مدیرعامل جدید دعوت کنیم تا در شورا حضور پیدا کند و درباره برنامههای خود گزارش دهد. امیدواریم برنامههای ارائهشده به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای رانندگان خودرو سرویس گفت: خودرو سرویس شرکتی است که خودروها متعلق به صاحبان و رانندگان آنهاست و یک شرکت خصوصی مدیریت آن را بر عهده دارد.
چمران افزود: اگر این افراد از شهرداری طلبی داشته باشند، شهرداری باید در موعد مقرر مطالبات آنها را پرداخت کند و اگر پرداختی انجام نشده باشد، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: اما اگر شرکت مربوطه در پرداخت حقوق رانندگان تأخیر داشته باشد، باید با آن برخورد شود. اگر فردی به دلیل پیگیری حقوق خود تهدید به اخراج شده باشد نیز قابل قبول نیست و شورا موضوع را پیگیری خواهد کرد.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در چنین مواردی تذکر و هشدار خواهیم داد و اگر مسئله حل نشود، موضوع را در صحن شورا مطرح کرده و از سایر ظرفیتهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
چمران: مقاومت لبنان همچنان توان دفاع و حمله دارد
چمران در پاسخ به پرسشی درباره تحولات اخیر لبنان و وضعیت تپههای علیالطاهر گفت: آنچه درباره تصرف این مناطق مطرح شده، نیازمند بررسی دقیق است.
وی افزود: در آن منطقه انفجارهای بسیار شدیدی رخ داده و بر اساس گزارشهای منتشرشده، حجم زیادی مواد منفجره در آنجا به کار گرفته شده است؛ بهگونهای که حتی لرزهنگارها نیز وقوع لرزش شدید زمین را ثبت کردهاند.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: حزبالله لبنان با قدرت و توانمندی خود همچنان آماده دفاع و مقاومت است و در صورت ضرورت توان انجام عملیات تهاجمی را نیز دارد.
چمران اظهار کرد: برخلاف تصور یا تبلیغ برخی افراد، توان مقاومت از بین نرفته است و ممکن است در آینده شاهد موفقیتها و پیروزیهای بیشتری از سوی نیروهای مقاومت باشیم
وی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس در شرایط فعلی کشور و ضرورت وحدت، گفت: نمایندگان مجلس نیز میتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند و اظهارنظر داشته باشند؛ اما در شرایطی که کشور با مسائل مختلفی مواجه است، توجه به وحدت و انسجام داخلی اهمیت زیادی دارد.
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