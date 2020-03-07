امکان ثبت نام غیرحضوری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آرش عسکری گفت: متقاضیانی که بخواهند در معاملات دولتی به عنوان تأمین کننده، مناقصه گر و یا مزایده گر ثبت نام کنند ، می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (به آدرس https://www.setadiran.ir/setad/cms/home)، بخش ثبت نام، از این امکان بدون نیاز به مراجعه حضوری بهره مند شوند.

وی افزود: ثبت نام به صورت متمرکز بوده و نیازی به ثبت نام مجدد به صورت جداگانه و مجزا برای تأمین کننده، مناقصه گر و مزایده گر نیست.

سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیان کرد: همچنین پس از انجام ثبت نام و دریافت مشخصات کاربری، امکان فعال شدن در هر سه زیرسامانه (خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده) به عنوان تأمین کننده، مناقصه گر و مزایده گر برای آنها فراهم خواهد بود.

عسکری اضافه کرد: با راه اندازی این امکان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گامی دیگر در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، تسهیل کاربری و حذف هزینه‌های مرتبط به مراجعات حضوری، حذف عامل انسانی و سایر مزایای این طرح برداشته شده است.

وی با اشاره به مزایای ثبت نام غیر حضوری نسبت به ثبت نام حضوری گفت: ثبت نام غیر حضوری به صورت رایگان می‌باشد در حالی که، ثبت نام حضوری مستلزم پرداخت هزینه ۵۰۰ هزار ریال برای اشخاص حقیقی و ۷۰۰ هزار ریال برای اشخاص حقوقی است.

سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیان کرد: عدم نیاز به مراجعه حضوری (حذف هزینه‌های تردد در مراجعات)، کاهش چشم گیر زمان ثبت نام، عدم نیاز به مستندات کاغذی (صرفه جویی در مصرف کاغذ)، امکان ثبت نام آنلاین به صورت ۲۴ ساعته، درج صحیح اطلاعات و عدم بروز خطای انسانی با توجه به استعلام آنلاین در لحظه و احراز مدارک از طریق استعلام برخط از دیگر مزایای این سامانه است.

عسکری تصریح کرد: در ایجاد و توسعه ثبت نام غیر حضوری در سامانه، تعاملات و تبادلات سیستمی مختلفی با دستگاه‌های متولی هر سرویس صورت پذیرفته است و این تبادلات به صورت برخط و از طریق وب سرویس‌های متعدد برقرار شده است.

سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پایان گفت: بررسی سرویس اطلاعات هویتی، سرویس اطلاعات مربوط به نشانی از طریق استعلام کدپستی، بررسی صحت یکسان بودن کد ملی صاحب شماره تلفن همراه با شماره ملی فرد مسئول، بررسی صحت کد شناسه ملی حقوقی شرکت‌ها، استعلام کد فراگیر مربوط به اتباع خارجی واستعلام کد اقتصادی از جمله موارد استعلام به حساب می‌آید.