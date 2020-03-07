نمی دانم ماسک ها را کجا بردند/ردپای طرف خارجی در معاملات

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رسیدگی به اتهامات محتکران اقلام بهداشتی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، متهم ابوبکر کووایف یکی از متهمان پرونده در ادامه گفت: طرف خارجی گفت که من نمیخواهم به ایران بروم. ساواژ گفت که قرار شده از کشور سومی تهیه شود. طرف خارجی خیلی استرس داشت و از من خواهش کرد که با یونس که ترکیهای بلد است و فیروز که ساواژ را میشناسد ببیند که قضیه چیست و گفت که پولم را میخواهم. من گفتم که کارهای نیستم. سپس وارد ایران شدم و خودشان هتل را گرفتند، خود ساواژ هتل را گرفت.
وی افزود: عکس و ویدئو گرفتم و برای طرف خارجی فرستادم. ساواژ گفت طرف خارجی اگر ماسک میخواهد به او بگو که بیاید. طرف خارجی گفت که من طرف ایرانی را نمیشناسم و پول دادهام. ساواژ گفت شرکت ما با پولی که از کشور طرف خریدار آمده به مشکل خورده و بانک پول را نمیدهد. طرف خارجی قبول نکرد که پول بدهد و گفت که بابت تحریمها نمیتوانم به ایران پول بریزم.
متهم در ادامه بیان کرد: نمیدانم که شرکت ساواژ از چه راهی و چگونه از بانک چند صد هزار دلار گرفت و فرستاد و ساواژ گفت که به طرف خارجی بگو پول را به طرف ایرانی دادهام.
وی گفت: طرف خارجی گفت من بار قانونی میخواهم و اگر غیر قانونی است نمیخواهم.
قاضی خطاب به متهم گفت: از این معامله چقدر سود میبردی؟
متهم ابوبکر کووایف در پاسخ گفت: من از هر ماسک یک سنت دریافت میکردم و از نهم آمدم و تا بیست و چهارم در ایران بودم. به هر جا که میرفتیم هتل مقرر کرده بود.
من از طرف خارجی هیچ پولی دریافت نکردم و به جز دو هتل و یک سوپر مارکت و انباری در آزادگان جای دیگری نرفتم و کار من ترجمه بود.
نماینده دادستان گفت: طرف ایرانی چه کسی بود که گفت مجوز خروج و صادرات را در ایران میگیرد. ساواژ طرف ترکیهای است و شما از طریق ناظم با ستوده آشنا میشوید. چه شخصی گفت که میتواند مجوز خروج را دریافت کند؟
این متهم گفت: شرح نامه سه طرفه بود و طرف ایرانی رضا بود.
نماینده دادستان گفت: یک قراردادی را در ترکیه داریم که به خاطر قیمت ماسک، رفع تعهد نشد. در ایران و در شرح قرارداد چه هزینهای قرار بود به ستوده پرداخت شود.
متهم ابوبکر کووایف گفت: صحبتهای مالی بین خودشان بود و من نیز خط فارسی بلد نبودم.
شاه محمدی بیان کرد: در این مدت که در تهران سکونت داشتید آیا ندیدید که مردم ما به ماسک نیاز دارند و هجمهای ایجاد شده بود؟
متهم گفت: من این موضوع را برای طرف خارجی ترجمه کرده بودم!
نماینده دادستان گفت: ابوبکر رابط اصلی خریدار اولیه ماسکها در ترکیه و ایران است و به واسطه اینکه زبان فارسی بلد بود به ترکیه مراجعه میکند که متوجه میشود هر ماسک ۲۵ سنت قیمت دارد. در ادامه او را به ایران میفرستند و توسط ستوده و ناظم که نماینده ساواژ بود در هتلی سکونت پیدا میکند که در آنجا تب سنجها کشف شدند و حسب اقاریر از وضعیت کرونا مطلع هستند. نهایتاً نمیتواند اقلام را در گمرک ترخیص کند و در دو انبار دپو میکنند که نهایتاً کشف شد.
متهم گفت: من خط فارسی و ترکی بلد نیستم و ماسکها را به طرف خارجی و همسرش نشان دادند، اما نه من و نه طرف خارجی نمیدانیم که بعد از آن این ماسکها را کجا بردند. من قصد ضرر به هیچ کسی را نداشتم و از مردم و حکومت ایران معذرت خواهی میکنم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از متهم یونس احراررو خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند.
متهم یونس ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: من ۳۸ سال دارم، شغلم تجارت است و اهل تاجیکستان هستم.
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم یونس گفت: یکی از دوستانم به نام فیروز، زمانی که من در ازبکستان بودم به من زنگ زد و گفت که میخواهیم از ترکیه ماسک بخریم و مرا به ترکیه دعوت کرد. روز پنجم به ترکیه آمدم. وقتی به ترکیه رفتم فیروز و ابوبکر را دیدم. در آن زمان ساواژ در ایران بود و عکس فرستاد که در آنجا ماسک وجود دارد و از ما خواست که به ایران برویم. در ترکیه دو روز در هتل ماندیم و با طرف خارجی حرف زدیم که در نهایت ما را به ایران فرستاد.
این متهم گفت: روز هشتم یک شب در فرودگاه آذربایجان بودیم و روز نهم به فرودگاه تهران آمدیم. با تاکسی به هتل پرسیون رفتیم و در آنجا کریم ستوده و ناظم را شناختیم که گفتند ماسک هست و به مکانی در حسن آباد رفتیم و دیدیم. ابوبکر نیز ویدئو گرفت و برای طرف خارجی فرستاد طرف خارجی نیز گفت من میخواهم و میخرم. رضا ستوده ترکی بلد است و چند هزار دلار از شرکت ترکیه از طریق صرافی برای رضا ستوده آمد که رضا گفت من به شرکت تولید آرمان فرستادم.
متهم یونس بیان کرد: اجازه خارج کردن ماسکها را باید رضا میداد. بار اول شش روز ماندیم و ماسک نرسید و مجوزی نیز داده نشد تا اینکه طرف خارجی آمد و راضی شد. ما نیز تجارت خودمان را داشتیم و فکرهای خوبی داشتیم که قریب به انجام بود و مکتوب نوشتیم. روز بیست و پنجم ساعت ده یا یازده از خواب بیدار شدم که متوجه شدم رضا ستوده در هتل نیست و قریب به ساعت یک متوجه شدم که تلفنهایشان خاموش شد.
این متهم افزود: در هتل اسپیناس پرسیدم که ریسپشن گفت هتل هیچ قرضی ندارد و داکیومنتهای آنها در هتل نیست. به فیروز گفتم که تجارت در دنیا یک قانون دارد و به پلیس شکایت میکنیم.
وی افزود: وقتی ساواژ با سفارش طرف خارجی تب سنج سفارش داد پرس و جو کرد و فهمید که مشکلی ندارد و تعدادی از آنها را توسط خانمش فرستاد و مشکلی نداشت.
نماینده دادستان خطاب به متهم یونس احراررو گفت: اقاریری که نزد ضابطان داشتید مجدداً تکرار کردید. فقط علت فرار آقای فیروز و ساواژ مشخص نیست، شما در کشورتان در کار ساخت و ساز ساختمان هستید و در امور پزشکی کار تجاری انجام ندادهاید.
وی افزود: در دفاعیاتتان گفتید تب سنج از ۱۲ دلار به ۱۴ دلار در عرض دو ساعت افزایش قیمت داشت. وقتی در عرض نیم ساعت و یک ساعت شاهد افزایش قیمت بازار بودید پس میدانستید که بازار آشفته است و کشور به این اقلام نیاز دارد. چه مبلغی به آقای ستوده قرار داد نوشتید؟
این متهم گفت: حدود ۱۶۰ هزار دلار بود. ۵۰ هزار دلار از ترکیه پول آمد و ساواژ گفت پول زیادی میفرستم، ۱۳۷ هزار دلار ستوده از صرافی دریافت کرد.
پس از پایان دفاعیات متهم ردیف سوم پرونده قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوشنبه ۱۹ اسفند ماه برگزار میشود.
نظر شما