کاهش مازاد تجاری چین و آمریکا با کاهش صادرات و واردات چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دادههای اداره کالای چین منتشر شد و نشان داد شیوع ویروس کرونا در این کشور تأثیر منفی شدیدی بر تولیدکنندگان داشته و میزان صادرات و واردات را کاهش داده است.
ارزش یوآنی صادرات چین در بازه ژانویه و فوریه ۱۵.۹ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل سقوط کرد و ارزش یوآنی واردات چین در این دوره ۲.۴ درصد پایین آمد.
به این ترتیب در ۲ ماه ابتدایی سال تراز تجاری چین منفی شد و کسری تجاری ۴۲.۵۹ میلیارد دلاری ثبت کرد.
دادههای اداره کالای چین نشان داد که مازاد تجاری چین با آمریکا برای ۲ ماه ابتدایی امسال به ۲۵.۳۷ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این مقدار، از مازاد تجاری چین در مدت مشابه سال قبل که برابر با ۴۲.۱۶ میلیارد دلار شده بود، خیلی کمتر است.
اداره کالای چین دادههای ژانویه را به طور جداگانه منتشر نکرد و اعلام کرد دادههای آن را با دادههای فوریه یکی کرده است.
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