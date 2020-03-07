کارمندان هچت اعتصاب کردند/ انتشار خاطرات وودی آلن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، یک روز پس از اینکه ۷۵ نفر از کارمندان انتشارات معروف هچت بوک گروپ در اعتراض به انتشار کتاب خاطرات وودی آلن اعتراض کردند و دست از کار کشیدند، این انتشارات تصمیم گرفته کتاب «درست در زمان هیچ» که قرار بود در آوریل وارد کتاب‌فروشی‌ها شود را منتشر نکند.

یک منبع به ورایتی گفت هچت در حال حاضر دارد نشست‌هایی برای این تصمیم برگزار می‌کند. این در حالی است که نسخه‌هایی از کتاب منتشر شده و آلن هم حداقل یک پرداخت برای آن دریافت کرده است.

یک سخنگوی هچت در بیانیه‌ای گفت: «تصمیم کنسل کردن انتشار کتاب آقای آلن تصمیم سختی بود. ما رابطه‌مان با نویسنده‌ها را بسیار جدی می‌گیریم و کتاب‌ها را سرسری کنسل نمی‌کنیم. ما در گذشته کتاب‌های چالش‌برانگیز بسیاری منتشر کرده‌ایم و در آینده هم این کار را خواهیم کرد. به عنوان ناشر، ما هر روز اطمینان حاصل می‌کنیم که در کارمان صداهای مختلف و نقطه نظرهای متنوع شنیده شوند».

او اضافه کرد: «همچنین به عنوان یک شرکت، ما متعهد به فراهم کردن یک محیط کار برانگیزنده و حامی هستیم. طی چند روز گذشته رهبران ما گفت‌وگوهای بسیاری با کارمندان داشتند. بعد از گوش کردن به آن‌ها، ما به این نتیجه رسیدیم که ادامه انتشار ممکن نخواهد بود».

به این ترتیب تمام حقوق کتاب دوباره به آلن بازگردانده می‌شوند.

پنج‌شنبه، ده‌ها نفر از کارمندان دفتر مرکزی هچت در نیویورک در اعتراض به انتشار این کتاب خاطرات از دفتر بیرون رفته و دست از کار کشیدند. آن‌ها گفتند می‌خواهند از «رونان فارو، دیلن فارو و بازماندگان حمله جنسی» حمایت کنند.

رونان فارو سه‌شنبه ناامیدی خود را از هچت ابراز کرده بود. هچت که ناشر کتاب خود وی با عنوان «گرفتن و کشتن» هم هست، تصمیم خود مبنی بر انتشار کتاب آلن را از او پنهان کرده بود. او از ادعای خواهرش مبنی بر اینکه وودی آلن که پدرخوانده‌اش بوده در دوران کودکی او را مورد آزار جنسی قرار داده، حمایت کرده است. آلن این اتهام‌ها را انکار کرده است.

فارو گفت هچت در ارتباط با کتاب هیچ تماسی با خواهرش برقرار نکرده و به هیچ وجه کتاب خاطرات آلن را حقیقت‌سنجی نکرده است.