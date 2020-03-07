تحولی نو در شهر تهران با بهره برداری از اولین رنگ های بازیافتی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از دفن و سوزاندن سالانه بیش از ۴ هزار تن لجن رنگهای گروه های صنعتی مثل خودروسازی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه در اقدامی مبتکرانه اقدام به توافق با شرکت های رنگ سازی، برای استفاده از رنگ های بازیافتی کرده است.

در نتیجه این اقدام که برای اولین بار در شهر تهران با محوریت منطقه ۱۹ کلید خورده، ضمن کمک به حفظ و نگهداری محیط زیست، رنگ هایی با کیفیت و ماندگاری بالا و قابل استفاده در رنگ آمیزی جداول شهری تولید می شود که قیمت آن نسبت به رنگهای مشابه مقرون به صرفه است.

در همین راستا نیز طی طرح بازپیرایی ورودی شهر تهران، جداول محدوده عوارضی تهران - قم با استفاده از رنگ های بازیافتی رنگ آمیزی شد.

لچکی‌های رهاشده عوارضی هم به صورت کامل در حال خاک ریزی و بازپیرایی است و به زودی نمایی جدید به ورودی تهران خواهد داد.