قدردانی معاون وزیر کشور از اقدامات شهرداری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مهدی جمالی نژاد آمده است: در پی شیوع ویروس کرونا در کشور عزیزمان و در معرض خطر قرار داشتن سلامتی شهروندان، اجرای طرح‌های پیشگیری از شیوع این ویروس در سطح شهرها و روستاها در حال حاضر به یکی از مهمترین دغدغه‌های مجموعه مدیریت شهری و روستایی تبدیل شده و در این راستا ضدعفونی و گندزدایی اماکن و فضاهای عمومی شهری و روستایی، اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان و نیز ارتقای سطح تاب‌آوری شهرها و روستاها برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، امکانات و تجهیزات شهرداریها و دهیاریها بصورت مستمر در حال انجام است.

طی هفته های اخیر اقدامات مختلفی در زمینه پیشگیری و مقابله با انتشار ویروس کرونا شامل: آموزش کارکنان شهرداریها و دهیاریها بویژه کارگران فضای سبز، خدمات شهری و پاکبانان و نیز در اختیار قراردادن انواع لوازم بهداشتی مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها در بخشهای خدمات، نظافت و فضای سبز و همچنین پاکسازی، شست و شو و ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و تمهیدات لازم برای آموزش و رعایت نکات بهداشتی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی به صورت مستمر صورت گرفته و با جدیت ادامه دارد.

همچنین برنامه ریزی برای کاهش سفرهای درونشهری و انجام امور ارباب رجوع از طریق پورتال‌ها و سامانه ها با هدف کاهش مراجعات مردمی، تهیه بسته‌های آموزش شهروندی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی، اختصاص فضاهای اطلاع‌رسانی و تبلیغات شهری برای اعلام عمومی نکات بهداشتی و رسیدگی به وضعیت مناطق حاشیه نشین شهری از دیگر اقداماتی بوده که شهرداری‌ها در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا انجام داده‌اند.

در این شرایط و با توجه به ضرورت رعایت کامل مفاد دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و چک لیست های بهداشتی ابلاغی از سوی مدیریت شهری و روستایی؛ انتظار می‌رود شهرداری ها و دهیاری ها بیش از پیش اجرای موثر این ابلاغیه ها در همکاری با دستگاه های ذی‌ربط را در اولویت و مورد تاکید قرار دهند تا هموطنان با آرامش و اطمینان خاطر از خدمات مدیریت شهری و روستایی استفاده کنند.

از تلاش ها، خدمات و اقدامات ارزشمند همکاران عزیزم در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور که این روزها در خط مقدم خدمات رسانی و حفظ و حراست از سلامتی هموطنان در شهرها و روستاها در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا برای رفاه و سلامتی شهروندان با وجود همه شرایط سخت و تهدیدها کوشش می کنند، صمیمانه تقدیر می نمایم. سلامتی و موفقیت روزافزون این خدمتگذاران سخت کوش را از خداوند متعال در خدمت گذاری هرچه بهتر به عموم هموطنان آرزو می نمایم و امیدوارم اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری و روستایی برای جلوگیری از انتشار کرونا، که اعتماد مردمی را در پی دارد، با جدیت و بسیج همه امکانات ادامه داشته باشد و وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همه گونه حمایت، همکاری و همفکری با این عزیزان می‌کنند.