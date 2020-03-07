ضدعفونی و گندزدایی مداوم شهرها در فراهان/مسافران غربالگری می شوند

حسن خزایی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان مرکزی تاکنون نزدیک به ۱۰ جلسه پدافند زیستی در شهرستان فراهان تشکیل و رعایت نکات بهداشتی به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است.

وی ادامه داد: در ورودی شهرستان فراهان یک ایستگاه مرزبانی و غربالگری مستقر است و افراد مشکوک به این ویروس نیز توسط هلال احمر و مرکز بهداشت شناسایی و به بیمارستان فرهنگ خسروانی انتقال داده می‌شوند. اجازه تردد به خودروهای پلاک‌های شهر قم داده نمی‌شود.

فرماندار فراهان گفت: شهرداری‌ها پیوسته در حال ضد عفونی کردن مراکز عمومی شهرستان فراهان هستند و تمامی معابر و خیابان‌های سطح روستاها و شهرها نیز با استفاده از ماشین آلات سپاه گند زدایی می‌شود.

خزایی پور بیان کرد: مقرر شده بود، اقلام بهداشتی مانند ماسک از طریق داروخانه‌های بخش خصوصی و تجهیزات پزشکی در اختیار مردم قرار گیرد در این راستا یک داروخانه دولتی در خود بیمارستان، یک داروخانه خصوصی و مرکز تجهیزات پزشکی در خود شهرستان وجود دارد که بنا به سهمیه ابلاغی اقدام به توزیع اقلام بهداشتی می‌کنند.

وی عنوان کرد: علی رغم وجود الکل در داروخانه‌ها، تأمین ماسک و دستکش بهداشتی برای مردم در شهرستان فراهان با کمبود مواجه است که در حال پیگیری رفع این مشکل هستیم.

فرماندار فراهان گفت: به منظور پیشگیری از ابتلاء به این ویروس از مردم انتظار داریم در منازل بمانند و نکات بهداشتی را رعایت کنند تا با بحران مواجه نشویم و بتوان با همکاری هر چه بیشتر بر شکست این ویروس فائق آییم.