شهرداری جهرم تخفیف عوارض پایان سال را پایان خرداد تمدید کند

حمید شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهربا بیان اینکه از همه کسانی که در جبهه مقابله با کرونا ویروس هستند از جمله؛ کادر علوم پزشکی، شهرداری و به خصوص نیروهای خدمات شهری، اصناف و سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی کمال تشکر و خدا قوت عرض میکنیم، اظهار داشت: مردم ایران و همشهریان جهرمی پشتیبان و حامی مبارزان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا هستند.
وی افزرد: در راستای پیشگیری از شیوع این ویروس ابتدا تمامی فضاهای تفریحی و عمومی که امکان تجمع عمومی وجود دارد تا فروردین ماه تعطیل شود.
شاکری با بیان اینکه پیشنهاد میشود که شهرداری از شورای اسلامی شهر مصوبه بگیرد تا تخفیفات عوارضی پایان سال تا خرداد ماه تمدید شود، بیان داشت: باید مجموعه شهرداری تلاش کند که تعداد مراجعین شهروندان در این شرایط برای استفاده از این تخفیفات عوارضی به حداقل برسد و مردم هم بتوانند از این امتیاز در ماههای آتی استفاده کنند.
عضو شورای شهر جهرم ادامه داد: شهرداری باید کار شهروندان تا حد امکان به صورت سیستمی انجام دهد تا در شرایط فعلی ضرورتی برای حضور فیزیکی شهروندان نباشد.
این استاد حقوق دانشگاههای جهرم تاکید کرد: لازم است شهردار نظارت دقیقی بر عملیات اجرایی پیمانکاران خدمات شهری برای شستشوی مستمر و ضدعفونی کردن فضاهای شهری براساس برنامههای از پیش تدوین شده داشته باشند و نیروهای خدمات شهر که در تنظیف و ضدعفونی کردن شهر پیشرو هستند از امکانات مناسب بهداشتی برخوردار باشند.
شاکری بیان داشت: اتاق اصناف و تعزیرات و سایر دستگاههای نظارتی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از احتکار احتمالی کالاهای ضروری و مواد ضدعفونی تلاش مضاف و کارآمدی داشته باشند و با محتکرین و گرانفروشان بدون مماشات برخورد قاطع داشته و در این شرایط حساس اجازه سواستفاده به آنها ندهند.
وی در پایان اذعان کرد: ریشهکن کردن کرونا ویروس تنها با همکاری همه دستگاهها و شهروندان انجام خواهد شد و امیدواریم با همکاری و رعایت نکات بهداشتی به زودی شاهد ریشهکن شدن این ویروس باشیم.
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