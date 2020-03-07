باند رفت قطعه ۴ آزادراه تهران - شمال مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل قسمتی از دیواره حفاظتی باند شمال به جنوب قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال در محدوده ازارک شهرستان چالوس ریزش شد و این حادثه سبب مسدود شدن این محور شده است.

این حادثه در کیلومتر چهار باند رفت قطعه چهار آزادراه تهران شمال رخ داد و تلاش نیروهای امدادی و راهداری برای بازگشایی مسیر ادامه دارد.

سید محسن هاشمی رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محورهای ورودی استان در محورهای هراز، کندوان، چالوس، کیاسر و سوادکوه بر روی مسافران غیربومی مسدود است، وضعیت ترافیک در محورهای استان را عادی و روان بیان کرد.

وی با اشاره به رانش در قطعه چهار آزادراه گفت: تلاش برای بازگشایی این مسیر ادامه دارد.

قطعه چهار آزادراه تهران شمال از مرزن آباد تا چالوس ۲۰ کیلومتر طول دارد.