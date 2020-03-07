به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، کانون پرورش فکری در حال اجرای طرحی اینترنتی با عنوان «پیک امید مجازی» است تا کودکان و نوجوانان ایرانی بتوانند وقتهای خود را صرف مطالعه کتاب، تماشای فیلم و فراگیری ساخت کاردستی و نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی کنند.
ارایه نسخه الکترونیکی کتابهای کانون در سایت طاقچه به نشانی www.taaghche.com چند ماهی است که آغاز و با استقبال بچهها همراه شده است اما کانون در نظر دارد این کتابها را به مدت یک هفته و به صورت رایگان ارایه کند.
در این زمینه هماکنون بیش از ۳۰۰ عنوان از کتابها و ۲۰ عنوان کتاب صوتی کانون در این سایت با تخفیف ۱۰۰ درصدی قابل دسترسی و مطالعه است.
در همین حال مربیان کانون در سراسر کشور بهصورت داوطلبانه و جهادی در قالب همین طرح، اقدام به ضبط فیلمهای کوتاه آموزشی در زمینههای هنری و کاردستی و قصهگویی کردهاند و این فیلمهای کوتاه را در سایتها و صفحههای کانون در شبکههای اجتماعی با چهار هشتگ «#پیک_امید، #در دل دارم_امید، #کانون_امید و برای_ حال_ خوب» منتشر میکنند.
همچنین با توجه به اهمیت ایجاد فضای شاد و نشاطبخش در بین خانوادهها، کانون برخی از فیلمهای انیمیشن و شاد خود را نیز در این فضاها در اختیار خانوادهها قرار داده است.
در این زمینه و در قالب طرح پیک امید مجازی، صفحهای در پرتال رسمی کانون به نشانیwww.omid.kpf.ir راهاندازی شده است. این فضاها به تدریج کامل و این فعالیت گسترش پیدا خواهد کرد تا ارتباط مربیان کانون با کودکان و نوجوانان در این روزهایی که بچهها به دلیل شیوه بیماری کرونا شبانهروز در داخل خانهها و در کنار خانوادههایشان حضور دارند، حفظ شود.
کانون پرورش فکری نزدیک به سه دهه است در بحرانها و وقایع و حوادث طبیعی در کنار کودکان و نوجوانان شهرها و روستاهای زلزلهزده قرار میگیرد و به امداد فرهنگی به بچههای این مناطق میپردازد.
از دو سال گذشته این طرح با عنوان «پیک امید» گسترش چشمگیری پیدا کرد و علاوه بر این مناطق به خدمترسانی به مناطق محروم و کمبرخوردار کشور نیز پرداخت. طرح پیک امید مجازی در ادامه همان طرح و با هدف پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ایرانی همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا میشود.
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