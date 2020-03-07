کشف ۷۳ میلیون قلم انواع کالاهای بهداشتی و درمانی احتکار شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی صبح امروز با حضور در جمع مأموران یگان امداد و پلیس امنیت اقتصادی، بر اجرای مستمر طرح ویژه صیانت از سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: سربازان ولایت و حامیان اسلام و شریعت اسلام هستیم و خدا را سپاس می‌گوئیم که در قالب مجموعه پر تلاش نیروی انتظامی توفیق پیدا کردیم در تمامی صحنه‌ها، خصوصاً صحنه‌های پر خطر همواره حامی ملت ایران بوده و خدمات لازم را در موضوعات مختلف به ملت شریف ایران ارائه کنیم.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: در حال حاضر که ویروس خطرناک کرونا، امنیت شهروندان عزیز را به خطر انداخته است و تمامی دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی در حال خدمت رسانی هستند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها خصوصاً دستگاه‌های درمانی و پزشکی پا به پای یکدیگر برای مهار این بیماری تلاش می‌کنند، گفت: در میان تمام تلاش‌های عزیزان در دستگاه‌های مختلف، عده‌ای سودجو قصد دارند جان مردم را به خطر انداخته و آرامش جامعه را برهم زنند؛ وظیفه نیروی انتظامی خصوصاً پلیس امنیت اقتصادی است تا در این گونه موارد با قاطعیت تمام برخورد کرده و از امنیت جانی و روانی شهروندان صیانت کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه تا به امروز ۷۳ میلیون قلم انواع کالاهای بهداشتی و درمانی احتکار شده توسط پلیس پایتخت کشف شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه، بالغ بر ۶۰ محتکر دستگیر و حدود ۴۰ پرونده در این رابطه تشکیل شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در پایتخت و اطراف آن حدود یک هزار و ۲۰۰ تولید کننده اقلام بهداشتی و در حدود ۸۰۰ مرکز توزیع کننده در حال فعالیت هستند، عنوان داشت: تلاش می‌کنیم با کمک دستگاه‌های دیگر فرآیند تولید و توزیع را مدیریت کنیم زیرا شایسته نیست، مردم عزیز اقلام ضروری و مورد نیاز بهداشتی خود را با مبالغ بالا تهیه کنند.

سردار رحیمی تاکید کرد: پلیس با اقدامات خود و حضوری جدی تر عرصه را بر سوداگران و دلالان تنگ خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت با تشکر و قدردانی از خدمات پرسنل نیروی انتظامی و خصوصاً نقش آفرینی تأثیرگذار پلیس امنیت اقتصادی طی چند هفته گذشته، به رعایت تکریم و شأن و منزلت افراد تاکید کرد و گفت: این امر همواره جزو ضروریاتی است که نیروی انتظامی مد نظر داشته است و خواهد داشت.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حضور دادستانی تهران و وزارت بهداشت و تعزیرات در کنار پلیس امنیت اقتصادی در کشف انبارهای بزرگ، بیان کرد: این طرح با جدیت ادامه خواهد یافت و پلیس امنیت اقتصادی پایتخت با قاطعیت تمام همواره به برخورد با متخلفان و محتکران ادامه خواهد داد.

وی گفت: ان شاءالله در هفته‌های آتی شاهد تأمین نیاز کامل‌تری از اقلام بهداشتی در مراکز پزشکی و بهداشتی برای شهروندان و خصوصاً عزیزانمان در مراکز درمانی که دچار مشکل هستند، باشیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان خاطر نشان کرد: با وجود پلیس که همواره در مراحل سخت و بحرانی به انجام وظیفه پرداخته و با همکاری سایر دستگاه‌های مشکلات موجود حل خواهد شد، بدانید به امید خداوند با سربلندی از این مقطع نیز عبور خواهیم کرد.