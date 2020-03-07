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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۵۲

سردار رحیمی تشریح کرد

کشف ۷۳ میلیون قلم انواع کالاهای بهداشتی و درمانی احتکار شده

کشف ۷۳ میلیون قلم انواع کالاهای بهداشتی و درمانی احتکار شده

رئیس پلیس پایتخت گفت: تلاش می‌کنیم با کمک دستگاه‌های دیگر فرآیند تولید و توزیع اقلام بهداشتی را مدیریت کنیم چراکه مردم نباید اقلام ضروری و مورد نیاز بهداشتی خود را با مبالغ بالا تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی صبح امروز با حضور در جمع مأموران یگان امداد و پلیس امنیت اقتصادی، بر اجرای مستمر طرح ویژه صیانت از سلامت جامعه تاکید کرد و گفت: سربازان ولایت و حامیان اسلام و شریعت اسلام هستیم و خدا را سپاس می‌گوئیم که در قالب مجموعه پر تلاش نیروی انتظامی توفیق پیدا کردیم در تمامی صحنه‌ها، خصوصاً صحنه‌های پر خطر همواره حامی ملت ایران بوده و خدمات لازم را در موضوعات مختلف به ملت شریف ایران ارائه کنیم.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: در حال حاضر که ویروس خطرناک کرونا، امنیت شهروندان عزیز را به خطر انداخته است و تمامی دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی در حال خدمت رسانی هستند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌ها خصوصاً دستگاه‌های درمانی و پزشکی پا به پای یکدیگر برای مهار این بیماری تلاش می‌کنند، گفت: در میان تمام تلاش‌های عزیزان در دستگاه‌های مختلف، عده‌ای سودجو قصد دارند جان مردم را به خطر انداخته و آرامش جامعه را برهم زنند؛ وظیفه نیروی انتظامی خصوصاً پلیس امنیت اقتصادی است تا در این گونه موارد با قاطعیت تمام برخورد کرده و از امنیت جانی و روانی شهروندان صیانت کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه تا به امروز ۷۳ میلیون قلم انواع کالاهای بهداشتی و درمانی احتکار شده توسط پلیس پایتخت کشف شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه، بالغ بر ۶۰ محتکر دستگیر و حدود ۴۰ پرونده در این رابطه تشکیل شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در پایتخت و اطراف آن حدود یک هزار و ۲۰۰ تولید کننده اقلام بهداشتی و در حدود ۸۰۰ مرکز توزیع کننده در حال فعالیت هستند، عنوان داشت: تلاش می‌کنیم با کمک دستگاه‌های دیگر فرآیند تولید و توزیع را مدیریت کنیم زیرا شایسته نیست، مردم عزیز اقلام ضروری و مورد نیاز بهداشتی خود را با مبالغ بالا تهیه کنند.

سردار رحیمی تاکید کرد: پلیس با اقدامات خود و حضوری جدی تر عرصه را بر سوداگران و دلالان تنگ خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت با تشکر و قدردانی از خدمات پرسنل نیروی انتظامی و خصوصاً نقش آفرینی تأثیرگذار پلیس امنیت اقتصادی طی چند هفته گذشته، به رعایت تکریم و شأن و منزلت افراد تاکید کرد و گفت: این امر همواره جزو ضروریاتی است که نیروی انتظامی مد نظر داشته است و خواهد داشت.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حضور دادستانی تهران و وزارت بهداشت و تعزیرات در کنار پلیس امنیت اقتصادی در کشف انبارهای بزرگ، بیان کرد: این طرح با جدیت ادامه خواهد یافت و پلیس امنیت اقتصادی پایتخت با قاطعیت تمام همواره به برخورد با متخلفان و محتکران ادامه خواهد داد.

وی گفت: ان شاءالله در هفته‌های آتی شاهد تأمین نیاز کامل‌تری از اقلام بهداشتی در مراکز پزشکی و بهداشتی برای شهروندان و خصوصاً عزیزانمان در مراکز درمانی که دچار مشکل هستند، باشیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان خاطر نشان کرد: با وجود پلیس که همواره در مراحل سخت و بحرانی به انجام وظیفه پرداخته و با همکاری سایر دستگاه‌های مشکلات موجود حل خواهد شد، بدانید به امید خداوند با سربلندی از این مقطع نیز عبور خواهیم کرد.

کد مطلب 4872433

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