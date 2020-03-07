۶ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند

اسلام افشون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح همای رحمت از اول اسفندماه در یزد آغاز شده و تا روز میلاد حضرت علی (ع) مصادف با ۱۸ اسفندماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح تا امروز موفق به آزادی ۶ مددجو محکوم مالی و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده همزمان با سالروز میلاد امام علی (ع) و روز پدر شدیم.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد از جمع آوری مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال از خیرین و نیکوکاران استان خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه با نصب پلاکارد، بنر و پخش آگهی از صدا و سیما، اطلاع رسانی رسانه‌ها و … موفق به جذب این مبلغ از خیرین و صاحبان کسب و کارهای مختلف شدیم.

افشون ادامه داد: برای آزادی این ۶ محکوم مالی جرایم غیرعمد مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال نیاز بود که به همت کمیته صلح و سازش این ستاد مبلغ ۱۳ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال از شکات گذشت رضایتمندانه اخذ شد و بقیه این مبلغ از منابع ستاد شامل کمک‌های خیرین و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۶ نفر و بازگشت آنها به آغوش خانواده در روز میلاد امام علی (ع) فراهم شد.

وی با اشاره به اجرای اینگونه طرح‌ها با هدف فرهنگ سازی در جامعه گفت: ستاد دیه استان یزد در نظر دارد با اجرای طرح‌های مختلف در مناسبت‌های مختلف، سطح آگاهی مردم را در رابطه با شرح وظایف ستاد دیه بالا برده که این امر باعث اعتماد سازی در بین خیرین و جامعه می‌شود.

به گزارش مهر، با اجرای طرح همای رحمت، چهار محکوم مالی مرد و دو محکوم مالی زن از زندان‌های استان آزاد شدند.