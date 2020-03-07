دستگیری شکارچیان غیرمجاز پرندگان وحشی در پارک ملی دز

رضا قپانچی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت پاسگاه محیط‌بانی دز در منطقه تحت مدیریت این اداره، یک شکارچی غیرمجاز پرندگان وحشی دستگیر و تعدادی کبوتر و اسلحه مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متخلف برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است، افزود: با توجه به شروع فصل ممنوعه به منظور حفاظت از جمعیت گونه‌های حیات‌وحش در زمان جفت‌گیری، هرگونه تخطی و اقدام به شکار، غیرمجاز بوده و طبق قانون با عاملان برخورد قضائی خواهد شد.

رئیس اداره پارک ملی دز همچنین از نجات یک قلاده گرگ ماده باردار در این پارک خبر داد و گفت: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان و حامیان حیات‌وحش در روستای بنه عظیم از روستاهای حاشیه پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده گرگ در بین سگ‌های بومی در محدوده روستا، مأموران پاسگاه محیط‌بانی دز بلافاصله عازم محل شدند و با رعایت اصول فنی و بهداشتی گرگ ماده باردار را پس نجات دادن، به سمت زیستگاه جنگلی خود هدایت کردند.

قپانچی پور اضافه کرد: گرگ‌ها از حیوانات گوشت‌خوار شب گرد هستند و نقش اصلی در حفظ چرخه اکوسیستم دارند که متأسفانه در طول سالیان گذشته کشتار بی‌رحمانه آنها، این گونه را در معرض نابودی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی دز واقع در میانرود دزفول با برخورداری از ۱۷ هزار هکتار مساحت زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری به ویژه گوزن زرد ایرانی است که در ۱۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد و از آن به عنوان تنها باقی‌مانده جنگل‌های گرمسیری جهان نام برده می‌شود.

پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز رویشگاه جنگلی نیمه گرمسیری حاشیه رودخانه دز همچنین از جمله زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان بوده که دارای میکروتالاب‌های منحصربه‌فرد و زیستگاه غنی انواع آبزیان و پرندگان است.