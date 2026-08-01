به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هم‌زمان با شتاب روزافزون پیشرفت فناوری‌های مدیریت دیابت در جهان و افزایش نقش ابزارهای هوشمند در تصمیم‌گیری‌های درمانی، نخستین دوره iDTecT Summit ۲۰۲۶ با حضور جمعی از برجسته‌ترین متخصصان غدد، دیابت و فناوری‌های سلامت کشور برگزار شد؛ رویدادی که آغاز رسمی فعالیت نخستین پلتفرم علمی تخصصی ایران در حوزه تکنولوژی‌های دیابت و درمان‌های دیجیتال Iranian Diabetes Technology& Digital Therapeutics iD TecT نخستین پلتفرم تخصصی ایران در حوزه تکنولوژی های دیابت و درمان های دیجیتال را رقم زد.

این پلتفرم به ابتکار شرکت فریرآسا طب، از پیشگامان توسعه تکنولوژی‌های روز دنیای مدیریت دیابت در ایران، با هدف توسعه آموزش مبتنی بر شواهد، انتقال تازه‌ترین دستاوردهای علمی، ایجاد تعامل میان متخصصان و معرفی تکنولوژی‌های نوین مدیریت دیابت شکل گرفته و تلاش می‌کند پلی میان دانش روز دنیا و کاربرد بالینی آن در نظام سلامت ایران ایجاد کند.

در نخستین نشست iDTecT، تازه‌ترین دستاوردهای حوزه فناوری‌های دیابت (Diabetes Technology)، درمان‌های دیجیتال Digital Therapeutics) ) و هوش مصنوعی در مدیریت دیابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محورهایی همچون پایش مداوم قند خون ((CGM)، سیستم‌های هوشمند تزریق انسولین (AID) یا پانکراس مصنوعی، سلامت دیجیتال و پزشکی شخصی‌سازی‌شده، از مهم‌ترین موضوعات این جلسات بودند.

مهندس هرمز کیخان‌زاده، هم‌بنیان‌گذار فریرطب و یکی از چهره‌های سرشناس جامعه دیابت و هم‌بنیان‌گذار انجمن دیابت گابریک، که خود از نوجوانی با دیابت نوع یک زندگی می‌کند، با تأکید بر اهمیت آموزش و پشتیبانی در کنار توسعه تکنولوژی‌های نوین گفت: "سیستم‌های Closed-Loop که امروزه بخش نسبتاً قابل توجهی از یک پانکراس مصنوعی را شبیه‌سازی می‌کنند، تأثیر شگرفی در کیفیت زندگی بیماران دیابتی و بهبود مدیریت دیابت دارند. برای به‌کارگیری موفق یک تکنولوژی حوزه سلامت، لازم است همه اجزای پازل، شامل آموزش پزشکان، آموزش بیماران، خدمات پس از فروش استاندارد و پوشش بیمه، تکمیل گردد. در فریرطب باور داریم که تکنولوژی بدون آموزش نمی‌تواند اثر واقعی خود را بر زندگی افراد دیابتی بگذارد. به همین دلیل، طی سال‌های گذشته، علاوه بر توسعه تکنولوژی‌های نوین مدیریت دیابت، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش جامعه پزشکی، آموزش بیماران دیابتی و ارائه خدمات گارانتی و پشتیبانی تخصصی انجام داده‌ایم.

وی در ادامه اشاره کرد که با وجود تمام چالش‌های ارزی در حوزه تجهیزات پزشکی، همچنان اولویت فریرطب حمایت و پشتیبانی از افراد دیابتی و ارائه خدمات منحصربه‌فرد، همراه با آموزش تخصصی است. باور ما این است که آینده مدیریت دیابت، حاصل هم‌افزایی تکنولوژی، آموزش و همراهی مستمر با بیماران و جامعه پزشکی خواهد بود.

دکتر سید عادل جاهد، فوق تخصص غدد و متابولیسم و رئیس هیئت علمی انجمن دیابت گابریک، با تأکید بر نقش آموزش علمی و سیاست‌گذاری در توسعه تکنولوژی‌های دیابت گفت: "امروز بیش از هر زمان دیگری، پزشکان به بستری برای آموزش مستمر و آشنایی با فناوری‌های روز دیابت نیاز دارند و iDTecT می‌تواند این خلأ را تا حد بسیار زیادی برطرف کند."

وی افزود: فناوری‌های نوین زمانی می‌توانند اثر واقعی خود را بر سلامت جامعه بگذارند که در کنار آموزش، سیاست‌های حمایتی نیز توسعه یابند. دسترسی بیماران به ابزارهای استاندارد مدیریت دیابت نباید صرفاً به توان مالی آن‌ها وابسته باشد. گسترش پوشش بیمه‌ای این تجهیزات، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت، می‌تواند از بروز بسیاری از عوارض قابل پیشگیری جلوگیری کرده و در بلندمدت هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد.

دکتر سارا صداقت، پزشک و پژوهشگر حوزه دیابت و از طراحان ایده iDTecT، نیز با اشاره به ضرورت ایجاد چنین بستری اظهار کرد: سرعت پیشرفت تکنولوژی‌های دیابت به اندازه‌ای است که به‌روزرسانی مستمر دانش، به یک ضرورت برای جامعه پزشکی تبدیل شده است. iDTecT با هدف انتقال مستمر دانش، تازه‌ترین شواهد علمی و تجربیات جهانی را در اختیار متخصصان ایرانی قرار می‌دهد.

وی افزود: امروزه فناوری‌های مدیریت دیابت دیگر یک انتخاب لوکس نیستند، بلکه بخشی از استاندارد مراقبت از بیماران محسوب می‌شوند. با این حال، افزایش هزینه این تجهیزات در پی نوسانات نرخ ارز، دسترسی بسیاری از بیماران را با دشواری مواجه کرده است. توسعه پوشش بیمه‌ای این فناوری‌ها و حمایت هدفمند دولت از دسترسی بیماران دیابتی به آن‌ها، در واقع سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از عوارض پرهزینه دیابت است؛ چرا که هزینه پیشگیری همواره بسیار کمتر از درمان عوارضی مانند نارسایی کلیه، نابینایی، بیماری‌های قلبی عروقی و قطع عضو خواهد بود.

دکتر مجتبی ملک، فوق تخصص غدد و متابولیسم، نیز با اشاره به تحول ایجادشده توسط پایش مداوم قند خون اظهار کرد: CGM دیگر صرفاً یک ابزار اندازه‌گیری نیست؛ این فناوری نحوه تصمیم‌گیری درمانی را متحول کرده و مسیر مدیریت دقیق‌تر، شخصی‌سازی‌شده و مبتنی بر داده دیابت را هموار ساخته است.

در ادامه این جلسات، دکتر محمدابراهیم خمسه، فوق تخصص غدد و متابولیسم، با اشاره به روند تحول فناوری‌های دیابت در جهان، بر نقش فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) در آینده مدیریت دیابت تأکید کرد و گفت حرکت فناوری‌های نوین به سمت شخصی‌سازی درمان (Personalized Diabetes Care) است.

وی افزود بهره‌گیری از داده‌های لحظه‌ای، هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند، امکان ارائه درمان متناسب با شرایط هر بیمار را فراهم کرده و آینده مراقبت از دیابت بر پایه تصمیم‌گیری‌های شخصی‌سازی‌شده و مبتنی بر داده شکل خواهد گرفت.

همچنین دکتر هادی هراتی، متخصص غدد و دیابت، دکتر فاطمه سیاری‌فرد و دکتر هدیه صانعی‌فرد، فوق تخصصان غدد کودکان، نیز تازه‌ترین شواهد علمی و تجربیات بالینی خود را در سه محور فناوری‌های دیابت Diabetes Technology)، درمان‌های دیجیتال (Digital Therapeutics) و کاربرد هوش مصنوعی و پزشکی شخصی‌سازی‌شده در آینده مدیریت دیابت ارائه کردند.

شرکت‌کنندگان در این برنامه آنلاین بر این نکته تأکید کردند که توسعه تکنولوژی‌های نوین دیابت، بدون آموزش مستمر جامعه پزشکی، دسترسی عادلانه بیماران به فناوری‌های نوین، توسعه پوشش بیمه‌ای و حمایت سیاست‌گذاران نظام سلامت، نمی‌تواند به بهبود پایدار پیامدهای درمانی منجر شود. آنان ابراز امیدواری کردند با گسترش همکاری میان جامعه علمی، سیاست‌گذاران، شرکت‌های فعال حوزه سلامت و نظام درمان، زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از افراد مبتلا به دیابت از این فناوری‌ها فراهم شود و گامی مؤثر در جهت کاهش عوارض دیابت، ارتقای کیفیت زندگی بیماران و کاهش هزینه‌های نظام سلامت کشور برداشته شود.

برگزارکنندگان اعلام کردند iDTecT فعالیت خود را به برگزاری یک جلسه سالانه محدود نخواهد کرد و با برگزاری وبینارهای تخصصی، نشست‌های علمی، تولید محتوای آموزشی و همکاری با متخصصان داخلی و بین‌المللی، به توسعه دانش در حوزه فناوری‌های دیابت، درمان‌های دیجیتال، سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی، پایش مداوم قند خونCGM) ) و سیستم‌های هوشمند تزریق انسولین (پانکراس مصنوعی) در ایران ادامه خواهد داد. هدف این پلتفرم، تبدیل شدن به مرجع علمی فناوری‌های دیابت در ایران و ایجاد بستری مستمر برای انتقال دانش، تبادل تجربه و معرفی نوآوری‌های آینده در حوزه مدیریت دیابت است.