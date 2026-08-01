ورود ۹۵ هزار زائر طی امروز از مرز مهران به کشور 

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:از بامداد امروز تا ساعت ۱۳ظهر امروز ۹۵ هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام گفت: از بامداد تا ساعت ۱۳ ظهر امروز ۱۲۵ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند.

وی بیان کرد: از این میزان تردد ۹۵ هزار ورود و ۳۰ هزار نفر خروج داشته‌اند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: از ابتدای صفر تا امروز بیش از ۱میلیون ۹۵۰ هزار نفر از این مرز تردد کرده‌اند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت : تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.