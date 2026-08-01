به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده در کارگروه‌های تخصصی زیرنظر این شورا باید با بررسی همه‌جانبه و کارشناسی‌شده به جلسه اصلی بیاید و پس از نهایی‌سازی در صحن شورا به تصویب برسد.

وی با اعلام تصویب طرح پتروشیمی کرخه در این جلسه بیان کرد: برنامه توسعه پتروپالایش‌ها را در چندین نقطه استان دنبال می‌کنیم و پیگیری‌های لازم برای حل مسائل زیست‌محیطی و تأمین زمین و خوراک این واحدها را به سرانجام خواهیم رساند تا شاهد افزایش چشمگیر ظرفیت‌های پتروپالایشی در استان باشیم.

استاندار خوزستان با اشاره به تبیین و تشریح ابعاد مختلف بودجه سال ۱۴۰۵ توسط سازمان برنامه و بودجه استان افزود: در بودجه عمومی کشور اتکا به درآمد نفت کاهش یافته است و بخش‌های دیگری نظیر اوراق مالی جدید جایگزین آن شده است.

موالی‌زاده تصریح کرد: اگر آموزش‌های لازم را به کارفرمایان و پیمانکاران و فعالان این حوزه ارائه دهیم استقبال از این اوراق افزایش می‌یابد و می‌توانیم از این ظرفیت مالی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی استان بهره‌مند شویم.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در طرح جامع آقاجاری و همچنین شهرکمران خاطرنشان کرد: موضوع پنجره واحد زمین نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و همه دستگاه‌های عضو شورا باید همت کنند تا با طراحی مناسب و صرف وقت کافی گره‌های موجود در مسیر توسعه استان را باز کنند.

استاندار خوزستان در ادامه با انتقاد از رویه‌های بروکراتیک و تشریفات زائد اداری گفت: نباید اجازه دهیم قوانین دست‌وپاگیر و روال‌های اداری زمان‌بر مانع از حل سریع مسائل مردم شود.

موالی‌زاده تأکید کرد: رویکرد ما باید خروج از این فضا و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های چابک و میدانی باشد.

وی با تأکید بر لزوم حضور مستمر مسئولان در میان مردم افزود: پای کار بودن و در میدان حضور داشتن کلید اصلی رفع مشکلات استان است.

استاندار خوزستان بیان کرد: ما باید با سخت‌کوشی و برنامه‌ریزی دقیق بسترهای توسعه را بیش از پیش برای مردم خوزستان فراهم کنیم و اجازه ندهیم مسائل معیشتی و عمرانی آنان به دلیل کندی فرایندهای اداری بدون پاسخ بماند.

موالی‌زاده با اشاره به مصوبات این جلسه تصریح کرد: همه اعضای شورا بر عزم جدی برای پیگیری مصوبات و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان اتفاق نظر دارند و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شتاب توسعه در بخش‌های مختلف محسوس شود.