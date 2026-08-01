به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر شنبه در هفتاد و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سنندج اظهار کرد: در سفر رئیسجمهور ۱۱.۶ همت تسهیلات برای کردستان تصویب شد که تاکنون حدود ۳۳ درصد از تعهدات سال نخست آن پرداخت شده است.
وی افزود: با برگزاری نشستهای مستمر میان بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران، امکان حذف طرحهای غیرفعال و جایگزینی طرحهای دارای شرایط لازم فراهم شده تا روند جذب اعتبارات با سرعت بیشتری دنبال شود.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کردستان شتاب میگیرد
معاون استاندار کردستان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای پاک گفت: حدود ۱۰ طرح نیروگاه خورشیدی با ارزش ۶۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور در بانکهای عامل به تصویب رسیده است.
ازهاری از برنامهریزی برای ایجاد شهرک تخصصی انرژی در شهرستانهای سقز و قروه خبر داد و افزود: تاکنون ۱۸۷ هکتار زمین برای اجرای ۴۴ طرح انرژی تجدیدپذیر تغییر کاربری یافته که از این میزان، ۱۶ طرح در قالب ۶۰ هکتار به مرحله عقد قرارداد با سرمایهگذاران رسیده است.
وی همچنین از متقاضیان سرمایهگذاری در این بخش خواست مطالبات خود را از مسیر دستگاههای مسئول پیگیری کنند و گفت: دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی باید در چارچوب قوانین، همکاری لازم را برای تسهیل اجرای این طرحها داشته باشند.
تأکید بر حمایت از تولید و اصلاح سهمیه سوخت کشاورزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تشکیل کمیتهای برای پیگیری مصوبات را ضروری دانست و افزود: خروجی این جلسات باید به رفع موانع تولید و حل مشکلات فعالان اقتصادی منجر شود.
وی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات در برخی بانکها، خواستار افزایش اختیارات شبکه بانکی استان برای تسریع در تأمین مالی طرحهای اقتصادی شد.
ازهاری همچنین تعیین شاخص مشخص برای تخصیص سهمیه سوخت بخش کشاورزی متناسب با سطح زیرکشت را ضروری دانست و از اختصاص چهار میلیون لیتر سوخت به ماشینآلات کشاورزی استان خبر داد.
وی در پایان بر ضرورت تأمین پایدار آب، برق و گاز واحدهای تولیدی، توسعه زیرساختهای انرژی، رفع موانع سرمایهگذاری و مشارکت بانکها در اجرای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد.
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