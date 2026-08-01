اعزام ناوگان اتوبوسرانی البرز به مرزهای کشور برای بازگشت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، از بسیج کامل ظرفیت ناوگان حملونقل مسافری استان برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، تمامی ظرفیتهای ناوگان حملونقل مسافری استان البرز با هدف ارائه خدمات مطلوب و جابهجایی ایمن و روان زائران از مرزهای کشور به استان البرز بسیج شده است.
وی افزود: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگیهای صورتگرفته با شرکتهای حملونقل مسافری، اتوبوسها و سایر ناوگان مورد نیاز به مرزهای کشور اعزام شدهاند تا روند بازگشت زائران با کمترین زمان انتظار و در نهایت نظم و ایمنی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و بخش حملونقل مسافری استان، خاطرنشان کرد: تمامی عوامل اجرایی و ناوگان حملونقل تا پایان عملیات بازگشت زائران در آمادهباش کامل خواهند بود و تلاش میشود خدمات شایستهای به عاشقان حضرت اباعبدالله حسین (ع) ارائه شود.
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