۹ پروژه آبخیزداری در ۶ شهرستان مازندران در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی رحیمی تالارپشتی ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای همزمان ۹ پروژه مکانیکی آبخیزداری در شهرستانهای ساری، بابل، نور، گلوگاه، سوادکوه شمالی و آمل خبر داد و اظهار کرد: این طرحها با حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در قالب ۹ قرارداد و با استفاده از اعتبارات محرومیتزدایی در حال اجرا است.
وی افزود: پروژههای یادشده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و با پیمانکاری بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران اجرا میشود و با تکمیل آنها، گام مهمی در مدیریت پایدار حوزههای آبخیز و کاهش مخاطرات طبیعی برداشته خواهد شد.
رحیمی تالارپشتی با اشاره به مهمترین پروژههای در دست اجرا گفت: احداث بند سنگ و ملاتی در حوزه آبخیز ساحلی شهرستان گلوگاه، اجرای دیوار حائل زرینآباد در شهرستان ساری، اجرای سازه آبخیزداری در منطقه واز بخش چمستان شهرستان نور و دیوار ساحلی روستای لمراسک گلوگاه از جمله طرحهای شاخص این مجموعه به شمار میروند.
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه اجرای سازههای مکانیکی آبخیزداری نقش مهمی در مدیریت روانآبها دارد، تصریح کرد: این سازهها با کنترل سرعت و انرژی جریان آب، کاهش فرسایش بستر و کناره رودخانهها، تثبیت مسیر جریان و مهار رسوبات، ضمن کاهش قدرت تخریبی سیلاب، از اراضی، زیرساختها و تأسیسات مجاور نیز حفاظت میکنند.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها علاوه بر کاهش خسارات ناشی از سیلاب، به حفاظت از منابع خاک، تقویت تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، افزایش ایمنی مناطق پاییندست و ارتقای پایداری حوزههای آبخیز کمک خواهد کرد.
رحیمی تالارپشتی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجام شده، با بهرهبرداری از این ۹ پروژه، در مجموع حدود ۱۰ هزار و ۷۷۵ مترمکعب عملیات مکانیکی آبخیزداری در استان اجرا میشود که نقش مؤثری در صیانت از منابع طبیعی، کاهش فرسایش و مدیریت اصولی حوزههای آبخیز مازندران خواهد داشت.
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