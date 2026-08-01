به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر شنبه در نشست نمایندگان دفاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از مدیران، مربیان و مسئولان کانون، اظهار کرد: بازدید امروز از مراکز کانون یکی از بهترین بازدیدهایی بود که از زمان آغاز مسئولیتم در استانداری داشتهام و موجب شد شناخت عمیقتری از ظرفیتها، مسائل و توانمندیهای این مجموعه پیدا کنم.
وی با اشاره به دیدارهای پیشین خود با جمعی از مربیان و مدیران کانون، افزود: از گذشته با فعالیتهای کانون بیگانه نبودم، اما این نشستها و بازدیدهای میدانی نشان داد که کانون پرورش فکری نقشی فراتر از یک مرکز فرهنگی دارد و در تربیت نسل آینده کشور مسئولیتی اساسی بر عهده گرفته است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه شیوه تربیتی کانون طی سالهای گذشته به الگویی موفق تبدیل شده است، ادامه داد: بسیاری از مراکز فرهنگی و آموزشی میتوانند از تجربه کانون بهره بگیرند، زیرا موفقیتهای این مجموعه حاصل دههها تجربه ارزشمند در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان است.
درویشی مهمترین سرمایه کانون را نیروی انسانی آن دانست و اظهار کرد: ساختمان، تجهیزات و امکانات سختافزاری لازم هستند، اما سرمایه واقعی کانون، مربیان، مدیران و تجربهای است که طی سالها شکل گرفته است. اگر این سرمایه انسانی آسیب ببیند، به سادگی قابل جایگزینی نخواهد بود.
وی با اشاره به نقش برخی چهرههای باسابقه کانون در تربیت نسلهای مختلف مربیان، از تلاشهای فرغدانی قدردانی کرد و افزود: جانشینپروری و انتقال تجربه از مهمترین ویژگیهای مجموعه کانون است و این سرمایه باید حفظ شود تا نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند شوند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه کانون بخشی از زنجیره تعلیم و تربیت کشور است، گفت: ارتباط این مجموعه با آموزش و پرورش و سایر نهادهای آموزشی باید بیش از گذشته تقویت شود، زیرا کانون نمیتواند جدا از نظام آموزشی فعالیت کند.
وی از پیگیری برای حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در جلسات شورای آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: وقتی کانون در فرآیند تعلیم و تربیت نقشآفرین است، باید در مجامع تصمیمسازی و تصمیمگیری نیز حضور مؤثر و اثرگذار داشته باشد
درویشی اعتماد عمومی به کانون را یکی دیگر از سرمایههای ارزشمند این مجموعه دانست و افزود: خانوادهها با اطمینان فرزندان خود را به کانون میسپارند و این اعتماد باید با ارتقای دانش، تخصص و توانمندی مربیان حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به تغییرات فناوری و شیوههای نوین آموزشی، خاطرنشان کرد: امروز نیازها و انتظارات مخاطبان نسبت به گذشته متفاوت شده است و کانون نیز باید همگام با تحولات آموزشی حرکت کند تا جایگاه خود را حفظ کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با مقایسه فضای کنونی کانون با سالهای گذشته اظهار کرد: در نشست قبلی، فضای ناامیدی و خستگی در میان همکاران احساس میشد، اما امروز انگیزه، امید و نشاط بیشتری در مجموعه دیده میشود که بخش مهمی از آن حاصل مدیریت جدید کانون است.
وی با اشاره به اقدامات سیدمحمد بکتاشیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، افزود: تحول ایجاد شده در مدت کوتاه مدیریت وی قابل مشاهده است و وظیفه دستگاههای اجرایی نیز حمایت از این روند و رفع مشکلات کانون خواهد بود.
درویشی با انتقاد از دیدگاههایی که در گذشته ادامه فعالیت کانون را غیرضروری میدانستند، اظهار کرد: چنین نگاههایی اشتباه بود، زیرا کانون یکی از مؤثرترین نهادهای فرهنگی کشور است و امروز بیش از گذشته ضرورت تقویت آن احساس میشود.
وی توسعه فعالیتهای کانون را یکی از اولویتهای استان برشمرد و گفت: نباید گسترش خدمات را صرفاً به احداث ساختمانهای جدید محدود کنیم. کانونهای سیار نمونه موفقی از ارائه خدمات فرهنگی هستند که میتوانند با یک خودرو، تجهیزات فرهنگی و یک مربی، در مناطق محروم و روستاها تحولی جدی ایجاد کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان ادامه داد: کانون میتواند نخستین حلقه کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان باشد و آنان را به سمت مسیرهای فرهنگی، هنری و آموزشی هدایت کند؛ موضوعی که آثار آن در آینده جامعه نمایان خواهد شد.
وی همچنین بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام کانون در استان تأکید کرد و افزود: پروژههایی مانند مرکز چادگان که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد،باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و فرمانداران نیز موظف هستند در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.
درویشی از صدور بخشنامهای برای فرمانداران استان به منظور حمایت از فعالیتهای کانون خبر داد و اظهار کرد: فرمانداران باید اهمیت کانون را در توسعه فرهنگی استان مدنظر قرار دهند و از همه ظرفیتهای اعتباری و اجرایی برای تقویت این مجموعه استفاده کنند.
وی تعیین تکلیف پروژه مرکز کانون خیابان لاله اصفهان را نیز ضروری دانست و گفت: این پروژه سالهاست به دلیل اجرای مترو بلاتکلیف مانده و باید با همکاری شهرداری اصفهان و دستگاههای مرتبط هرچه سریعتر وضعیت آن مشخص شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به محدودیتهای بودجه ملی کانون، بر استفاده از ظرفیت منابع استانی و مسئولیت اجتماعی صنایع تأکید کرد و افزود: آمادگی داریم پروژههای مشترکی را از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی تعریف و اجرا کنیم تا بخشی از نیازهای توسعهای کانون تأمین شود.
وی استفاده از فضاهای بلااستفاده شهری برای ایجاد مراکز جدید کانون را نیز پیشنهاد کرد و اظهار کرد: با همکاری شهرداریها میتوان مراکز جدیدی در محلات کمبرخوردار ایجاد کرد تا دسترسی خانوادهها به خدمات فرهنگی افزایش یابد.
درویشی با اشاره به هزینه پایین خدمات کانون نسبت به بسیاری از مراکز آموزشی، گفت: این ویژگی فرصت مناسبی برای توسعه عدالت فرهنگی است و باید گسترش فعالیتها در مناطق کمتر برخوردار با جدیت دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معیشتی کارکنان و مربیان کانون اشاره کرد و افزود: اگرچه بخش عمده مسائل حقوق و مزایا در حوزه اعتبارات ملی قرار دارد، اما باید برای بهبود وضعیت معیشتی مربیان تلاش جدی صورت گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان همچنین کمبود نیروی انسانی را از مهمترین چالشهای کانون استان دانست و اظهار کرد: با توجه به وسعت استان، جمعیت بالا و ۲۸ شهرستان، سهم اصفهان از استخدامهای جدید باید متناسب با نیاز واقعی این استان باشد.
وی تأکید کرد: اصفهان طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از نیروهای باتجربه خود را از دست داده و اگر این کمبود جبران نشود، استمرار فعالیتهای تخصصی کانون با دشواری روبهرو خواهد شد.
درویشی با قدردانی از تلاش مربیان و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ماندگاری نیروهای این مجموعه نشان میدهد انگیزه اصلی آنان عشق به تربیت کودکان و نوجوانان است و همین سرمایه انسانی ارزشمند، مهمترین پشتوانه آینده کانون به شمار میرود.
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