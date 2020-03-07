آمریکا هشدار سفر جدیدی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای سطح هشدار برای سفر به جمهوری آذربایجان را افزایش داد و اعلام کرد که شهروندان این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا در برنامه سفرهای خود تجدیدنظر کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است که این کشور همچنین به دلیل محدودیت‌های مسافرتی و اقدامات قرنطینه ای ترکمنستان برای مقابله با شیوع این ویروس، سطح هشدار سفر به این کشور را نیز افزایش داده است.

این در حالیست که کشورهای مختلفی در جهان درگیر مبارزه با این ویروس بوده و آمریکا نیز علیرغم ادعای اولیه ترامپ مبنی بر عدم بروز هر گونه مشکلی در این خصوص، اکنون با مشکلات جدی در این مسیر مواجه شده است.