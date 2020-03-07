ملک سلمان دستور بازداشت ۲ شاهزاده مهم را داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیالیوم، یک رسانه غربی به جزییات جدیدی از تحولاتی که در عربستان در حال روی دادن است، اشاره کرد.

رویترز گزارش داد: ملک سلمان شخصا دستور بازداشت محمد بن نایف و احمد بن عبدالعزیز را داده است.

یک منبع منطقه ای به این رسانه گفت: محمد بن سلمان ولیعهد سعودی احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف و پسرش را متهم به ارتباط با خارجی ها از جمله آمریکایی ها و دیگران به منظور کودتا کرده است. محمد بن سلمان با این اقدامات قدرت را به طور کامل در دست گرفته و پاکسازی ها را تمام کرده است.