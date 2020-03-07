قربانیان کرونا در ایتالیا به ۲۳۳ نفر رسید/ ۶ هزار مورد ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت بهداشت ایتالیا امروز شنبه دربیانیه ای اعلام کرد که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به ۶ هزار نفر رسیده است.

به گزارش رویترز، با جان باختن ۳۶ نفر در امروز، تعداد قربانیان این ویروس هم به ۲۳۳ نفر افزایش یافته است.

گفتنی است، شمال ایتالیا به کانون شیوع ویروس کشنده کرونا در اروپا مبدل شده است.

این کشور بیشترین میزان شیوع کرونا را در اروپا داشته است. مقامات شهرهای شمالی ایتالیا از یک هفته قبل مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و سینماها را تعطیل کرده و برگزاری هرگونه تجمع عمومی از جمله «کارناوال ونیز» را ممنوع کردند.

کانون ویروس کرونا از بازارهای فروش حیوانات وحشی در شهر «ووهان» در چین بود که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در جهان مبتلا کرده است.