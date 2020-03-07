رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان درباره ادلب گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «نورسلطان نظربایف» رئیس‌جمهوری قزاقستان امروز شنبه در جریان یک تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه گفتگو کرد.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: طرفین درباره مسائل دوجانبه و نیز موضوعات مهم بین‌المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ از جمله درباره مذاکرات آنکارا و مسکو درباره وضعیت در سوریه که در آن اهمیت فرآیند آستانه مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، نظربایف و پوتین همچنین درباره برنامه سفر رئیس‌جمهوری روسیه به قزاقستان با یکدیگر گفتگو کردند.